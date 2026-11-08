Fon vurgunu vaazına erişim engeli, yerine geçici görevli atandı

Adana ve Muş’ta görev yapan iki imam, fon vurgununu ve yolsuzluğun örtbas edilmesini minberden eleştirdi. Mustafa İslam’ın vaaz görüntülerine erişim engeli getirildiği, Cuma namazında görevlendirilmediği ve yerine geçici imam atandığı bildirildi.

Türkiye’yi sarsan fon vurgununa karşı en dikkat çekici tepkilerden biri de Adana ve Muş’ta görevli iki imamın vaazları olmuştu. Yüreğir Merkez Camii imamı Mustafa İslam, 10 Ekim’de minberde verdiği vaazda ‘Borsalarla, fonlarla hırsızlar peydahlandı. Milyarlarca parayı alıp götürüyorlar. Kravatlı hırsızlar, vallahi camideler, saftalar. Sizinle omuz omuza secdedeler’ dedi. Dolandırıcılığa ismi karışan kamu görevlileri için ise ‘çağdaş hırsızlar’ ifadesini kullandı. Muş Salih-Muhlise Çağlayan Camii imamı Mustafa İlci de vaazında ‘Yolsuzluk örtbas edilirse devlet hastalanır ve ölür’ demişti.

Vaaz görüntülerine engel konuldu

Kısa sürede sosyal medya platformlarında viral olan vaazlar, bazı iktidar partisi üyeleri tarafından da paylaşıldı. Ancak imam Mustafa İslam’ın vaazına ait görüntülere Siber Güvenlik Başkanlığı erişim engeli getirdi. Videonun linkini açmaya çalışan kullanıcılar ‘Video, Türkiye’de kullanılamıyor’ uyarısıyla karşılaşırken, re’sen getirilen engel için bir gerekçe de gösterilmediği ifade edildi. Vaaz görüntüleri engellenen Mustafa İslam’ın cuma namazında görevlendirilmediği ve yerine geçici bir imam atandığı da öğrenildi. Fon vurgununa yönelik tepkilerini cami kürsüsünde dile getiren iki imam, paylaşım rekorları kırdı. Görüntüler, bazı AK Partililer tarafından da paylaşıldı. O isimlerden Mustafa İslam’ın yerine geçici olarak imam atandığı öğrenildi. Siber Güvenlik Başkanlığı da İslam’ın videosuna erişim engeli getirdi.

Kravatlı hırsızlar sizinle omuz omuza secdedeler

Türkiye’yi sarsan fon vurgununa siyasetin dışında en dikkat çeken tepkiler Adana ve Muş’ta görevli iki imamdan geldi. Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Merkez Camii’nde görev yapan Mustafa İslam, sosyal medyada geniş yankı uyandıran vaazında borsa ve fonlar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıkları eleştirdi. Haksız kazanç sağlayan kişilerin dini kimlikleri ve dış görünüşleri üzerinden toplumda güven oluşturabildiklerine dikkat çekerek “Onlar öyle eşkıyalar ki; artık dağlarda değiller; sokaklardalar, caddelerdeler, çarşıdalar. Vallahi Mekke’deler, vallahi Medine’deler, vallahi camideler, vallahi saftalar. Kravatlı hırsızlar, sizinle omuz omuza secdedeler."

O paraları ömür boyu dürüm yapıp yeseler bitiremezler

"Çağdaş hırsızlıklar bunlar. Emekli 20 bin liraya talim ediyor. Bir koli veya 2 litrelik yağ için saatlerce bekleyen insanları görüyoruz. Onların vebalini nasıl kaldıracaksınız? Borsalarla, fonlarla, şunlarla, bunlarla hırsızlar peydahlandı aziz kardeşlerim. Milyarlarca parayı alıp götürüyorlar. O paraları dürüm yapsalar, sadece para yeseler bir ömür boyu vallahi bitiremezler. O kadar açgözlüler. Bakıyoruz ki; bunlar sakallılar, güzel giyinmişler, başörtülüler... İçim yanıyor! İman kalbe gitmeyince şeklen iman gözükmüyor aziz kardeşlerim. Taktıkları başörtülerle, bıraktıkları sakallarla olmuyor” ifadelerini kullandı.

"Benim hırsızım" derse devlet ölür

Muş’taki Salih-Muhlise Çağlayan Camii imamı Mustafa İlci ise, vaazında yöneticilerin siyasi yakınlık ve kişisel ilişkiler nedeniyle suç işleyenleri korumasını eleştirdi. Adaletin devletin temel dayanağı olduğunu vurgulayan İlci “Benim yakınım, benim adamım, benim partimden, benim yandaşım diyerek zalimi, hırsızı, arsızı, yolsuzu örtbas ederlerse, o devlet hastalanır ve ölür. Adaletsiz bir devlet, ruhsuz bir beden gibidir. Onun için adalet, akrabalık ve yakınlık dinlemez. Yöneticiler, halkın hizmetkarıdır, efendisi değildir. Makam, yöneticinin malı değildir. Allah’ın ve halkın bir emanetidir. Emaneti kötüye kullanan bir yönetici, mahşerde karşısında Allah’ı ve halkı bulacaktır” şeklinde konuştu. Vatandaşların da sorumluluk taşıdığını belirterek vaazını dört ilkeyle tamamladı: “Bir; adaletten sapmayalım. İki; istişareyi küçümsemeyelim. Üç; liyakati feda etmeyelim. Dördüncüsü; emanete ihanet etmeyelim.” İlci, ayrıca istişare mekanizmalarının ortadan kalkmasının baskıcı yönetime zemin hazırlayacağını sözlerine ekledi.

Paylaşım rekorları kıran iki konuşmadan Mustafa İslam’ın videosu, bazı iktidar partisi üyelerince de beğenildi. Ancak görüntülere Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından erişim engeli getirildiği öne sürüldü. Videonun linkini açmaya çalışan kullanıcılar ‘Türkiye’de kullanılamıyor’ uyarısıyla karşılaştı. Mustafa İslam’ın yerine de geçici olarak imam atandığı iddia edildi.