Suriye'nin istikrarı dünyanının menfaatine

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Suriye'nin istikrarı ve güvenliği hem ABD'nin hem de tüm dünyanın menfaatine" dedi.

SURİYE HALKININ ÖNÜNÜ AÇIN

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrilen rejim döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek "ABD ve Avrupa Birliği'nden gelen istisnaları kabul edemeyiz ve bunlardan memnun olamayız. Asıl yapılması gereken, yaptırımların kaldırılması ve Suriye halkının önünün açılmasıdır" dedi.

ULUSLARARASI DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Suriye'nin yeniden inşası sürecinde ekonomi, sağlık ve eğitim gibi sektörleri ayağa kaldırmak için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Şeybani, aksi takdirde Suriye'de yaşayan halkın hayat şartlarını iyileştirirken veya yurtdışında bulunan Suriyelileri ülkeye dönmeye ikna ederken zorlanacaklarını kaydetti.

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Suriye’nin istikrarı dünyanın menfaatine

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı’ndaki (MSC 2025) “Şam İçin Yeni Bir Şafak: Suriye’nin Geçiş Sürecine Dair Beklentiler” adlı panelde, ülkesindeki güncel duruma ilişkin konuştu. Suriye’de hükümetin, “liyakat, halka hizmet ve Suriye kimliği” üzerine inşa edileceğini vurgulayan Şeybani, “Hükümetimizi mezhepsel gruplara ayırmayacağız ve atamaları, şahısların geçmişini temel alarak değil, liyakat ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yapacağız” diye konuştu. Şeybani, Suriye halkının ulusal kimliği temelinde kendini temsil etme yetkinliğinin tüm dünyayı şaşırtacağını savundu.

Suriye halkının önünü açın

Şeybani, “(Yaptırımlar konusunda) ABD ve Avrupa Birliği’nden gelen istisnaları kabul edemeyiz ve bunlardan memnun olamayız. Asıl yapılması gereken, yaptırımları kaldırmak ve Suriye halkının önünü açmak” ifadelerini kullandı. Suriye’nin yeniden inşası sürecinde ekonomi, sağlık ve eğitim gibi sektörleri ayağa kaldırmak için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Şeybani, aksi takdirde Suriye’de yaşayan halkın yaşam şartlarını iyileştirirken veya yurtdışında bulunan Suriyelileri ülkeye dönmeye ikna ederken zorlanacaklarını kaydetti. Şeybani, ülkesiyle ABD’nin ortak çıkarlara sahip olduğunu ve üzerinde uzlaşma sağlayabilecekleri birçok konu bulunduğunu aktararak “Suriye’nin istikrarı ve güvenliği hem ABD’nin hem de tüm dünyanın çıkarına. ABD ile iyi ilişkiler kurmayı umuyoruz” dedi.