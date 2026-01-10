Suriye ordusu: Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahalle de kurtarıldı - Ürdün ve ABD: Destekliyoruz

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik yürüttüğü operasyonun tamamlandığını açıkladı.

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı belirtildi.

Bununla birlikte, terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Sivil halkın, acil durumlarda veya terör unsurlarının tespit edilmesi durumunda mahalledeki askeri güçlerle iletişime geçebileceği ifade edildi.

Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor

Öte yandan Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolündeki bölgelerde canlı kalkan olarak tuttuğu çok sayıda sivilin Halep’ten güvenli şekilde çıkışını sağlamaya devam ediyor.

Suriye ordusu Şeyh Maksud Mahallesi'nden yaklaşık 200 kişiyi tahliye ederek güvenli şekilde çıkışlarını sağladı.

Terör örgütü YPG/SDG unsurlarının ise mahalledeki bazı noktalarda karşı koymayı sürdürdüğü, bu nedenle bölgede askeri operasyonların devam ettiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, tahliye işlemlerinin ardından SDG unsurları, ilin doğusundaki Deyr Hafir bölgesinden havalandırdıkları İHA'larla Halep’teki bazı mahalleleri hedef aldı.

Suriye ordusunun söz konusu İHA’lara müdahale ederek saldırıyı engellediği kaydedildi.

Ürdün ve ABD: YPG/SDG’nin Halep'ten çekilmesi için gösterilen çabaları destekliyoruz

Ürdün ve ABD, terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'ten barışçıl şekilde çekilmesi ve Suriye'nin güneyindeki Suveyda vilayetindeki krizin sona erdirilmesi çabalarını desteklediklerini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, başkent Amman'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, egemenliğini, birliğini, istikrarını ve tüm vatandaşlarının hak ve güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarını desteklemek amacıyla devam eden işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Halep'teki gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede, Ürdün ve ABD'nin ateşkesin güçlendirilmesi, terör örgütü YPG/SDG militanlarının Halep'ten barışçıl şekilde çekilmesi ve tüm sivillerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabaları desteklediği vurgulandı.

Suriye hükümeti ve YPG/SDG arasında varılan 10 Mart Mutabakatı'nın derhal uygulanması çağrısında bulunulan görüşmede ayrıca Suveyda'daki krizi sona erdirmek ve Suriye'nin güneyini istikrara kavuşturmak için hazırlanan yol haritasının uygulanmasına yönelik ortak çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı.