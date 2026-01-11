Yeni Asya Neşriyat Çukurova Kitap Fuarı'nda

18. Çukurova TÜYAP Kitap Fuarı açıldı. Fuarda yerini alan Yeni Asya Neşriyat da, 308A numaralı standında okuyucularını ve bütün kitapseverleri bekliyor.

2026 Yılının ilk kitap fuarı Adana TÜYAP Fuar Merkezinde açıldı. Yeni Asya Neşriyat Adana Temsilciliği her yıl düzenlenmekte olan ve Akdeniz Bölgesinin en büyük ve en kapsamlı kitap fuarında kitap dostları ile buluşmak üzere fuar alanında muhteşem standı ile yerini aldı. Bugün başlayacak olan Kitap Fuarı, 18 Ocak 2026 Pazar günü akşamına kadar açık kalacak.

Kitap fuarında Yeni Asya Neşriyat da 308 A numaralı standda kitap dostlarını bekliyor. Yeni Asya Neşriyat standında, mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Kerîm ve açıklamalı meali, Kur’ân-ı Kerîm tefsirleri, İki Cihan Serveri Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın (asm) hayatını anlatan eserler, Asrın İmamı Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Eserleri ve Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını anlatan eserler, her yaş grubuna hitap eden iman ve Kur’ân hakikatlerini anlatan eserler, kitapseverlerin hizmetine sunuluyor.

ADANA - ABDURRAHMAN KOÇAK