Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ahdi (sözü) yerine getirin. Muhakkak ki ahidden dolayı mes’uliyet vardır. İsrâ Suresi: 34 HADİS: ...Dinde titiz olmak güzeldir. Fakat âlimlerde olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir. Fakat fakirlerde olursa daha güzeldir... Camiü’s-Sağir, No: 2747

