Suudi Arabistan’da ‘idam rekoru’

İnsan hakları savunucusu Reprieve kuruluşu tarafından yayımlanan rapora göre, Suudi Arabistan’da 2019 yılında 90’ı yabancı uyruklu 184 kişi idam edildi.

Buna göre 2019’da ülkede idam sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Euronews’deki habere göre kuruluşun Suudi hükümeti tarafından ilân edilen idamların kayıtlarını tutmaya başladığı 2015 yılından bu yana idam sayısında artış yaşandığı görülüyor. Reprieve, 2020 itibariyle şu an için 4 kişinin idam edildiğini bildirdi. Suudi Arabistan ve Suudi Veliaht Prens Muhammet bin Selman’a yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yapılan eleştiriler son yıllarda artış gösterdi. Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen’deki insanlık krizi eleştirileri körükledi. Washington Post gazetecisi Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesi sonrası 5 şüpheli cinayetteki rolleri dolayısıyla idam edilmişti. Suudi Arabistan’da şu anda kaç mahkûmun ölüm sırası beklediği bilinmiyor. İdam cezasının infaz edilmesini bekleyenler arasında, 2011’de Arap Baharı sırasında hükümet karşıtı protestolara katılmaktan hüküm giyen mahkûmlar da bulunuyor.

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