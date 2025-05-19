Tajani’den İsrail’in saldırılarına tepki

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Filistin halkının acı çekmesini istemediklerini, saldırıların son bulmasını istediklerini söyledi.

Tajani, partisi Forza Italia’nın Sicilya Adası’ndaki Noto kentinde düzenlenen etkinliğinde, “Ukrayna, Libya ve Orta Doğu gibi dünyanın pek çok yerinde barışa ulaşmaya çalışılırken, artık Filistin halkının acı çekmesini istemiyoruz. Saldırılar sona ersin, ateşkese ulaşalım.” dedi. Filistin halkına dokunulmaması ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini belirten Tajani, “İsrail hükümetine şunu söylemeliyiz; artık yeter, tepki verildi. Bağımsızlığınızı ve güvenliğinizi garanti altına alın ama barışa varalım. Aynı şeyi Ukrayna için de yapıyoruz.” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 532

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.