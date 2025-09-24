Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onları, kendi yaptıklarının cezası çarptı ve alay edip durdukları azap kuşatıverdi. Nahl Suresi: 34 HADİS: İç dünyası güzel, görünüşüyle de iyilik ve asalet timsali olan, insanlara kötülük yapmaktan uzak duran kimseye müjdeler olsun! Camiü’s-Sağir, No: 2592

