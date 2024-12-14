Terör örgütü PKK/YPG, terör devleti İsrail'den yardım istedi

Suriye'de Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'nin terör devleti İsrail'den yardım istediği bildirildi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Esed'in düşmesinin ardından PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'e başvurduğu belirtildi. PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'den yarım ve koruma talep ettiği ifade edildi. Haberde, bu talebin ne yolla yapıldığı veya İsrail'in cevabına dair ise detaylara yer verilmedi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada, Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getirmişti. Saar, PKK/YPG'ye yönelik operasyonların durdurulmasını istemişti. AA

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