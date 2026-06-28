"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Zonguldak’ta hafızlık sevinci

28 Haziran 2026, Pazar 10:30
Zonguldak’ta hafızlık eğitimini tamamlayan 35 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. İl Müftülüğünce düzenlenen program kapsamında Madenci Anıtı’nda bir araya gelen hafızlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Mehter takımının marşları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, vatandaşlardan ilgi gördü. Valilik binası önünde devam eden programda, İstiklal Marşı okundu, dua edildi. Daha sonra 35 hafız öğrenci için Uzun Mehmet Camii’nde icazet programı düzenlendi. Reisülkurra Mustafa Demirkan’ın yaptığı duanın ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri ile çeşitli hediyeler protokol üyelerince takdim edildi. 

AA

Okunma Sayısı: 323
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve insan haklarını her zaman savunmalıyız

    Erzincan'da kuvvetli rüzgar

    Trump Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

    "Ticari taşımacılığa yönelik saldırıları" gerekçesiyle İran’da bazı hedeflere saldırılar düzenledi

    Venezuela’da ölü sayısı artıyor

    Zonguldak’ta hafızlık sevinci

    Gençler meslek öğrensin

    ABD'nin Kentucky eyaletinde sel: 4 kişi öldü

    Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Eğitimin karnesi zayıf

    En büyük banknotla temel ihtiyaç alınamıyor

    Türkiye’nin bir sanayi politikası yok

    Volkswagen 100 bin işçi çıkaracak

    Arap ülkeleri, İran'ın Bahreyn'e saldırısına tepki gösterdi

    İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da son durum?

    Paris çevresinde 1 günde 3 bin kişi hastanelere başvurdu

    İnsanlığın çıkmazına asırlık cevap: 100. Yılında Nur'un İlk Kapısı

    ABD, yine İran'a hava saldırdı - İran: ABD'nin bölgedeki konuşlanma noktalarını vurduk

    Sevkiyat hız kesmiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Eğitimin karnesi zayıf
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Venezuela’da ölü sayısı artıyor
    Genel

    Erzincan'da kuvvetli rüzgar
    Genel

    Gençler meslek öğrensin
    Genel

    "Ticari taşımacılığa yönelik saldırıları" gerekçesiyle İran’da bazı hedeflere saldırılar düzenledi
    Genel

    ABD'nin Kentucky eyaletinde sel: 4 kişi öldü
    Genel

    Trump Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü
    Genel

    Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.