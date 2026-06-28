Zonguldak’ta hafızlık sevinci

Zonguldak’ta hafızlık eğitimini tamamlayan 35 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. İl Müftülüğünce düzenlenen program kapsamında Madenci Anıtı’nda bir araya gelen hafızlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Mehter takımının marşları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, vatandaşlardan ilgi gördü. Valilik binası önünde devam eden programda, İstiklal Marşı okundu, dua edildi. Daha sonra 35 hafız öğrenci için Uzun Mehmet Camii’nde icazet programı düzenlendi. Reisülkurra Mustafa Demirkan’ın yaptığı duanın ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri ile çeşitli hediyeler protokol üyelerince takdim edildi. AA

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