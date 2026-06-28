Gençler meslek öğrensin

Yaz tatilinin, gençler için meslek ve el becerisi kazanma fırsatına dönüştürülmesi gerektiği belirtiliyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz tatilinin verimli değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okullar artık tatil oldu. Bu yaz tatilini çocuklarımız değerlendirirken hemen semtinizdeki en yakın, heveslendiği bir meslek dalında; elektrik, elektronik artık hangi mesleği çok seviyorsa, el becerilerini geliştirmesi için hemen çocuğunuzu o iş yeriyle temas ettirin. Yani bu çıraklık değil. Yarın hangi üniversiteyi bitirirse bitirsin, el becerileri olan, el becerisi gelişmiş, kendi işini kendi yapabilen ve beşeri münasebet kazanabilen bir şahıs olması için bu çok önemli” dedi.

Gençlere meslek yolu

Gençlerin meslek sahibi olmasının en sağlam yolunun, Ahilik kültürünün temelini oluşturan usta-çırak ilişkisinin yeniden güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Bendevi Palandöken şunları söyledi: “En çok korktuğumuz şey, çocuklarımızın sokakta kötü alışkanlıklara yönelmesidir. Amaç, bunun önüne geçmektir. Belirli bir iş yerinde, giriş-çıkış saatleri belli olacak şekilde, sadece bu yaz tatilini değerlendirme amaçlı bulunmaları çok önemlidir.”

Çocuklar beceri kazansın

Palandöken, “Dünyada 138 milyon çocuğun çıraklık ve çocuk işçiliğiyle ilgili olduğu, UNICEF’in yaptığı tesbitlerde yer alıyor. Bunu birbirinden ayırmak lâzım. Çocuklarımızın sadece bizim bildiğimiz, tanıdığımız insanların yanında Ahilik kültürüyle beşerî münasebetlerini geliştirmesi ve el becerileri kazanması çok gerekli. Bu bir resim atölyesinde de olabilir. Bunu çıraklıkla ayırt etmek lâzım. Bu, meslek öğrenmek için iyi bir fırsattır.” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA