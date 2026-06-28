Venezuela’da ölü sayısı artıyor

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde ölenlerin sayısının 920’ye, yaralı sayısının da 2 bin 980’e çıktığını duyurdu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Rodriguez, “Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. Öte yandan, Türkiye bölgeye UMKE ekibi gönderildiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Murat Genç’in ekip liderliğini üstlendiği, ortopedi ve travmatoloji ile acil tıp uzmanı hekimlerin de yer aldığı 6 kişilik UMKE ekibi, tıbbî destek sağlamak üzere bölgeye görevlendirildi. AA

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