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23 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Avrupa kavruluyor

23 Haziran 2026, Salı 19:44
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Avrupa’nın üzerinde, Yunan harfi “Omega” şeklinde dev bir yüksek basınç sırtı kurulduğunu ve bu desene meteorolojide “omega blokajı” dendiğini anlattı.

Fransa'da son 5 günde 40 kişi boğuldu

 

Kadıoğlu, bu yapının, hava sistemlerinin batıdan doğuya ilerlemesini kilitlediğini ve Avrupa’nın bu sebeple sıcak olduğuna dikkati çekerek, Türkiye’nin de içinde olduğu doğu kanatta ise serin ve yağışlı havanın günlerce yerinde kaldığını aktardı. “Haziran ayında sıcak havanın İskandinavya’ya kadar ulaşması sıradan bir yaz günü değil, anormal bir sıcak hava dalgasıdır” dedi. Kadıoğlu, Türkiye’nin ise blokajın doğu kanadında yer aldığı için önümüzdeki günlerde daha serin ve yağışlı havanın etkisinde kalacağını, ancak Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıkların yeniden yükselebileceğini ifade etti.

Haber Merkezi

Fransa’da kırmızı alarm 

Fransa’da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması sebebiyle birçok bölgede kırmızı alarm ilan edildi. Aşırı sıcaklar sebebiyle 845 okulun kapalı olacağı, 1800 okulda ise eğitim saatlerinin değiştirileceği açıklandı. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France’dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken, Landes vilayetine bağlı Pissos kasabasında termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcak hava alarm seviyesi 49 vilayette “kırmızı”, 40 vilayette “turuncu” olarak belirtildi.

Haber Merkezi

Belçika da sıcağa teslim

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (RMI) tahminlerine göre, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının birçok bölgede 30 derecenin üzerine çıkması, bazı bölgelerde ise 35 dereceye yaklaşması bekleniyor. Ülkenin ulusal demir yolu işletmecisi SNCB’den yapılan açıklamada, sıcak hava dalgası sebebiyle pazartesi ve salı günleri bazı yoğun saat trenlerinin (P trenleri) seferden kaldırılacağı bildirildi. Açıklamada, söz konusu trenlerin günün büyük bölümünde açık alanda bekletildiği, aşırı sıcak havalarda vagon içi sıcaklıkların hem yolcular hem de personel açısından güvenli işletme sınırlarının üzerine çıkabildiği belirtildi. Bilimsel tahminlere göre ülkede sıcak hava dalgalarının 2050 yılına kadar bugüne kıyasla üç ila beş kat daha sık yaşanması bekleniyor. Sanayi öncesi döneme kıyasla Belçika’da ortalama sıcaklığın halihazırda yaklaşık 1,5 derece arttığı belirtiliyor.

Brüksel-aa

AA

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