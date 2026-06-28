ABD'nin Kentucky eyaletinde sel: 4 kişi öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışların sebep olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Kentucky ve Indiana eyaletlerinin bazı bölgeleri için ani sel uyarısı yayımladı. Kentucky Valisi Andy Beshear, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, eyalette etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sellerde Madison ve Jackson bölgelerinde 4 kişinin öldüğünü belirtti. Eyalette 12 yolun sel sebebiyle kullanılamaz hale geldiği bilgisini veren Beshear, bölge sakinlerine dikkatli olmaları, karanlık veya görüşün kısıtlı olduğu vakitlerde araç sürmemeleri çağrısında bulundu. Madison bölgesi yetkililerinden Carlos Coyle, selde mahsur kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, bazı bölgelere henüz ulaşılamadığını ifade etti. Bullitt bölgesinde ise acil durum yetkilileri, kırsal bölgede meydana gelen toprak kayması sebebiyle bölge sakinlerine tahliye talimatı verdi. AA

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