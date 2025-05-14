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Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

14 Mayıs 2025, Çarşamba 13:44
Libya'nın başkenti Trablus'un çeşitli bölgelerinde silahlı gruplar arasında çatışmalar yeniden başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Trablus'un Ayn Zara, Ras Hasan ve Bin Aşur bölgelerinde silahlı gruplar arasında çatışmalar devam ediyor.

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durdu.

 

Bu arada Libya Kızılayı'nın Trablus şubesi alarm seviyesini maksimuma çıkardığını, Trablus Üniversitesi ise eğitime yeniden ara verildiğini açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada da öğrenci, öğretmen ve idari personelin güvenliği için Trablus'ta durum istikrara kavuşana kadar eğitime ara verildiği ifade edildi.

Sosyal medya paylaşımlarında çatışmaların Savunma Bakanlığına bağlı güçlerle "Rada" adlı milis güçleri arasında yaşandığı bilgileri yer aldı.

BM kınama ve ateşkes çağrısı

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamada, Misyonun sivil kayıplara ilişkin haberlerden derin endişe duyduğu belirtilerek durumun hızla kontrolden çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde mahsur kalan sivillerin tahliyesi için güvenli koridorların oluşturulması ve derhal koşulsuz ateşkes yapılması çağrısı yapılan açıklamada, "Misyon, tüm tarafları sivillerin korunmasını sağlamaya ve farklılıkları barışçıl yollarla çözmek için iyi niyetle diyaloğa girmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

UNSMIL'in durumun kontrol altına alınması için sahadaki ilgili taraflar ile temas halinde olduğu ve "devam eden tüm arabuluculuk ve gerilimi azaltma çabalarını" desteklediği aktarıldı.

Trablus'ta yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde iki gecedir tırmanan şiddetten ve sivillerin hayatlarının tehlikeye atılmasından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunuldu.

Trablus'taki olaylar

Libya medyasında 12 Mayıs'ta, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısı dolayısıyla kutlamıştı.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Trablus'ta güvenlik ve istikrarın sağlandığını belirterek kamu çalışanları ile tüm vatandaşlara normal hayatlarına dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

 

AA

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