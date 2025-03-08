Trump: İran'la bir barış anlaşması yapabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında İran ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceklerini vurgulayarak "İran ile neler olacak? Önümüzde ilginç günler var. Neler olacağını göreceğiz ama son sürece girdik." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile İran arasındaki sürece ilişkin Trump, şöyle konuştu:

"İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz. Sadece barış anlaşmasını diğerine tercih edeceğimi söylüyorum ama diğeri de sorunu çözecektir."

​​​​​​​Fox Business Network'e röportaj veren Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "güvenilmez" olduğunu belirttiği ve İran'ı tehdit eden Trump yönetimi ile müzakereleri yasaklamıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililer de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini sıklıkla dile getiriyor.

Son olarak Erakçi, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için bulunduğu Cidde'de verdiği röportajda, "ABD'nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Trump'a göre, Ukrayna'ya kıyasla Rusya ile anlaşmak daha kolay

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin soruları da yanıtladı.

Her iki tarafın da bir anlaşma yapmak istediğine inandığını ve kendilerinin de bu yönde ciddi çaba gösterdiğini anlatan Trump, gelecek hafta ABD heyeti ile Ukrayna heyetinin, Suudi Arabistan'da bir araya gelerek görüşmeler yapacağını söyledi.

"Nihai bir çözüme ulaşma konusunda Rusya ile anlaşmanın daha kolay olacağını düşünüyorum." diyen Trump, "Açıkçası Ukrayna ile uğraşmayı daha zor buluyorum ve ellerinde hiç kartları yok." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın halen Ukrayna'yı bombaladığının hatırlatılması üzerine Trump, "Rusya ile çok iyi gidiyoruz ama şu anda oraları bombalıyorlar. Buna karşı çok güçlü bir açıklama yaptım, 'Bunu yapamazsınız' dedim." diye konuştu.

Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın anlaşma yapmaya ihtiyacı olduğunu ancak Kiev'in elinin daha zayıf olduğunu savunan Trump, "(Ukrayna'nın) Anlaşmak isteyip istemediklerini bilmem lazım. Bir anlaşma yapmak istiyorlar mı bilmiyorum. Eğer anlaşma yapmak istemezlerse biz yokuz." yorumunu yaptı.

NATO Genel Sekreteri Washington'a geliyor

Öte yandan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda herkesle görüştüklerini ve bu kapsamda haftaya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington'a geleceğini açıkladı.

Kanada'ya yeni tarife tehdidi

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda, Kanada'nın yıllardır kereste ve süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergisiyle kendilerini "kazıkladığını" da söyledi.

Trump, Kanada'nın yüzde 250 gümrük vergisi uyguladığını belirterek, hiç kimsenin bundan bahsetmediğinden yakındı.

Bunun ABD'li çiftçilerden faydalanılması anlamına geldiğini aktaran Trump, "Artık böyle bir şey olmayacak. Onlar bunu düşürmedikçe aynı tarifeyle karşı karşıya kalacaklar ve bu da mütekabiliyet anlamına geliyor. Bunu bugün de yapabiliriz, pazartesi ya da salı gününe kadar da bekleyebiliriz ama yapacağımız şey bu. Aynı tarifeyi uygulayacağız. Bu adil değil, hiçbir zaman da adil olmadı." dedi.

Trump, ABD'nin hemen hemen her ülke tarafından "kazıklandığını" ve buna bir son verilmesi gerektiğini belirterek, ilk döneminde bunu durdurduğunu, şimdi de durduracağını vurguladı.

Hindistan'ın da ABD'ye yüksek tarifeler uyguladığına işaret eden Trump, "Hindistan'a bir şey bile satamıyorsunuz." diye konuştu. Trump, Hindistan'ın gümrük vergilerini düşürmeyi kabul ettiğini ifade etti.

Çin ve birçok ülkeyle de benzer durumu yaşadıklarını anlatan Trump, "Avrupa Birliği (AB) de bu ülkeyi korkunç bir şekilde suiistimal etti. AB, ABD'den faydalanmak için oluşturuldu ve faydalandılar da ama ben görevdeyken faydalanmıyorlar." ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump, tarifeler konusunda her zaman değişikliklerin ve ayarlamaların olacağını dile getirdi.