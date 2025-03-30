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31 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Trump, Rusya ve İran'ı tehdit etti

30 Mart 2025, Pazar 21:06
ABD Başkanı Donald Trump, nükleer bir anlaşmaya yanaşmazsa İran'a, ateşkes sağlama girişimlerini engellerse de Rusya'ya ek tarife getirecekleri uyarısında bulundu.

NBC News'e konuşan Trump, Rusya ve İran hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için "meşru bir yönetim olması gerektiğine" ilişkin sözleri hakkında "çok sinirli ve kızgın" olduğunu belirterek bu söylemlerin "doğru olmadığını" ifade etti.

Savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ve bunun Moskova'nın bir hatası olduğunu düşünürse, Rus petrolüne "ikincil tarifeler getireceği" uyarısında bulunan Trump, "Bu, eğer Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamayacağınız anlamına gelir." dedi.

Trump, ateşkes anlaşması olmazsa bu yaptırımların 1 ay içinde yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Başkan Trump ayrıca, nükleer programını "tamamen sona erdirmesini" talep ettikleri İran'ı da "ek tarifeyle" tehdit etti.

Nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşmaya varılmazsa İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" savunan Trump, ABD'li ve İranlı yetkililerin görüştüklerini dile getirdi.

Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." ifadesini kullanmıştı.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." demişti.

Son olarak uluslararası basında İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri aracılığında ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği belirtilmişti.

İki ülke daha önce de Umman aracılığında çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler yapıyordu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 27 Mart'ta Trump'ın, İran lideri Hamaney'e gönderdiği mektuba cevabı Umman üzerinden ilettiklerini bildirmişti.

AA

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