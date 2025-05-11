Trump’tan göçmenlere “gidiş paketi”

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki göçmenlerin Amerika Birleşik Devletleri’ni kalıcı olarak terk etmeleri halinde ücretsiz uçuş imkanı ve teşvik ödemesi alabileceklerini düzenleyen başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “CBP Home” uygulaması ve “Eve Ücretsiz Dönüş” programıyla göçmenlerin hızlı ve gönüllü çıkışının teşvik edileceği bildirildi. Federal Hükümetin bu kapsamda tüm uçuş masraflarını karşılayacağı belirtilirken, gönüllü olarak ayrılan kişilere “çıkış ikramiyesi” adı altında ödeme yapılacağı da duyuruldu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “hemen şimdi ücretsiz uçuşunuzu ayarlayın” ifadelerini kullandı. AA

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