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17 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Trump yönetimi "mahkemeye itaatsizlikten" suçlu bulundu

17 Nisan 2025, Perşembe 13:45
ABD'de federal yargıç, Donald Trump yönetimini "El Salvador'a sınır dışı edilen kişileri taşıyan uçakların geri çevrilmesi" yönündeki hukuki kararlara uymadıkları gerekçesiyle "mahkemeye itaatsizlikten" suçlu bulduğunu açıkladı.

ABD Bölge Yargıcı James Boasberg, son günlerin en tartışmalı başlıklarından biri olan düzensiz göçmenlerin mahkeme süreci tamamlanmadan El Salvador'a gönderilmesine ilişkin kararını açıkladı.

Yargıç Boasberg, Trump yönetiminin söz konusu düzensiz göçmenleri ABD'den El Salvador'a götüren uçakların geri çevrilmesi yönündeki mahkeme kararlarını tanımayarak, "mahkemeye itaatsizlik" suçu işlediğine hükmetti.

ABD'li yargıç, söz konusu düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilebilir olup olmadıklarının ancak mahkeme süreçleri tamamlanınca hukuken netleşeceğini, ancak yönetimin bu süreci gözetmeden çok sayıda kişiyi aceleyle uçaklara bindirerek El Salvador'daki hapishanelere gönderdiğini ifade etti.

Boasberg, 46 sayfalık kararında, "Mahkeme, hükümetin ilgili mahkeme emirlerini kasıtlı olarak göz ardı ettiğini tespit etti. Mahkeme, bu sonuca kolaylıkla ya da aceleyle varmamıştır. Nitekim davalılara eylemlerini düzeltmeleri ya da açıklamaları için geniş bir fırsat vermiştir. Ancak verdikleri yanıtların hiçbiri tatmin edici olmamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı olduğu iddia edilen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.

Öte yandan bazı federal yargıçlar, söz konusu kişilerin ABD'deki mahkeme süreçleri tamamlanmadan uçaklarla El Salvador'a gönderilmesine itiraz etmiş ve bu uçakların geri döndürülmesi yönünde kararlar almıştı.

Ancak Trump yönetimi, söz konusu kişilerin çoğunun yabancı terör örgütü veya çete üyeleri olduğunu ve derhal sınır dışı edilmelerinde yasal olarak bir engel olmadığını savunmuştu.

AA

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