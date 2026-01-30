TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), İzmit Rafinerisi'nde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin kontrol altına alındığını bildirdi.

TÜPRAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." AA

Okunma Sayısı: 271

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.