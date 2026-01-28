CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Emre, Türkiye’nin ABD Başkanı Donald Trump çağrısıyla kurulan Gazze Barış Kurulu’na katılmasını şu sözlerle eleştirdi: “Bu Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan bir kurul değil. Bu esasında Trump konseyi. Amaç ne? Orası bir turizm cenneti olacak. İşte deniz kenarında yapılar yapılacak. Bir rant paylaşımı olacak. Bir abonelik sistemi var, parayı ver, koltuğu al. O masada ne işiniz var? Madem bir samimiyet var, işte al size samimiyet testi.

Buradan bir kez daha iktidara uyarıyoruz. Siz eğer Gazze vatan diyorsanız o vatanın geleceği Birleşmiş Milletler’in çatısı altında bir organizasyonla orada çeşitli düzenlemeler yapılması lazım. Siz eğer ‘Filistin’i Filistinliler yönetmelidir’ diyorsanız Filistinlilerin masada olmadığı Gazze’yi pazarlayan bir projede sizin ne işiniz var?”

İstanbul - Anka