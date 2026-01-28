"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

O masada ne işiniz var?

28 Ocak 2026, Çarşamba 21:27
CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Emre, Türkiye’nin ABD Başkanı Donald Trump çağrısıyla kurulan Gazze Barış Kurulu’na katılmasını şu sözlerle eleştirdi: “Bu Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan bir kurul değil. Bu esasında Trump konseyi. Amaç ne? Orası bir turizm cenneti olacak. İşte deniz kenarında yapılar yapılacak. Bir rant paylaşımı olacak. Bir abonelik sistemi var, parayı ver, koltuğu al. O masada ne işiniz var? Madem bir samimiyet var, işte al size samimiyet testi. 

Buradan bir kez daha iktidara uyarıyoruz. Siz eğer Gazze vatan diyorsanız o vatanın geleceği Birleşmiş Milletler’in çatısı altında bir organizasyonla orada çeşitli düzenlemeler yapılması lazım. Siz eğer ‘Filistin’i Filistinliler yönetmelidir’ diyorsanız Filistinlilerin masada olmadığı Gazze’yi pazarlayan bir projede sizin ne işiniz var?”

İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günde 330 esnaf iflas etti

    O masada ne işiniz var?

    AKP millet iradesine yabancılaştı

    Saldırıya uğrayan Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar: ''Zorbaların kazanmasına izin vermem''

    İsrailli aktivist, İsrail basınını yalanladı

    Trump: Dolar harika gidiyor, fazla değer kaybetmedi

    Gençlik ve aile gündemimizde olsun

    AB, Rusya’dan gaz ithalatını durduruyor

    Şark Fatihi: Kazım Karabekir

    Edi Rama'nın Netanyahu övgülerine tepkiler büyüyor

    2 dişi, hamburgerden çıkan kemik sebebiyle kırıldığı için 1 milyon liralık dava açtı

    Fenerbahçe, FCSB deplasmanında

    ''Avrupa uyandı''

    Basra Körfezi'ndeki askeri yığılmaya ilişkin BM'den açıklama: Gerçekten çok endişeliyiz

    Netanyahu yine tehdit etti: "İran'a daha önce görmediği bir güçle karşılık vereceğiz"

    Petro: Maduro ülkesine iade edilsin

    101 bin rakamı sevindirir mi?

    Amerika imparatorluğa mı dönüyor?

    Ahlak ve adalete dönüş çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Karadeniz açıklarındaki 3,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon'da da hissedildi
    Genel

    Obama ve Clinton: Ayağa kalkın
    Genel

    Edi Rama'nın Netanyahu övgülerine tepkiler büyüyor
    Genel

    Ahlak ve adalete dönüş çağrısı
    Genel

    ''Avrupa uyandı''
    Genel

    Para ‘pul’ oldu
    Genel

    ABD-İsrail planı işlemeye devam ediyor
    Genel

    Şark Fatihi: Kazım Karabekir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.