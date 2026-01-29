"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

“Soykırım vanalarını kapat”

29 Ocak 2026, Perşembe 09:52
Filistin Eylem Komitesi, Embargo for Palestine grubu tarafından yayınlanan “Soykırım Vanaları Hâlâ Açık: Türkiye’nin İsrail’e Gizli Ham Petrol Sevkiyatlarını Teşhir Ediyoruz” başlıklı rapora istinaden Beyoğlu Tünel’de eylem yaptı.

Sloganlar atan ve pankartlar açan grup açıklamasında “İktidara bir kere daha sesleniyoruz: Soykırım vanalarını kapat. Türkiye halkı ve demokratik güçlerine sesleniyor ve hükümetin işgal devletine tam bir ticari ve enerji ambargosu uygulaması, Ceyhan’dan Siyonist rejime ham petrol sevkiyatını durdurması için baskı uygulamaya çağırıyoruz.  Ceyhan Limanı’ndaki liman işçilerine sesleniyoruz ve işgal rejimine petrol akışını engellemeye, raporda tespit edilen gemilerin limana yanaşmasına hiçbir koşulda izin vermemeye çağırıyoruz” dedi.

İstanbul - Anka

 

