Ekranlar iyiliği anlatsın

Klinik Psikolog Melis Gökhan Acartürk, çocukların ekranda gördüklerini taklit ettiğini belirterek, yapımcılara “iyiliği rol model yapın” çağrısında bulundu.

Gençlerin gündelik hayatında giderek daha belirleyici hale gelen televizyon dizileri ve sosyal medya içerikleri, çocuklar ve ergenler için dolaylı rol modeller oluştururken, şiddet ve suçun bu mecralarda normalleştirilmesinin akran zorbalığı ve çeteleşme eğilimlerini artırdığı değerlendiriliyor. Konunun uzmanı, rol model arayışında olan çocukların, dizilerde ve sosyal medyada öne çıkarılan karakterleri örnek aldığını belirtiyor.

Çeteleşme normalleştiriliyor

Klinik Psikolog Melis Gökhan Acartürk, dizilerde dikkat çekilmeyen önemli bir konunun ise “çeteleşme” olduğunun altını çizdi. “Dizilerde rol alan kişiler genellikle çatışmacı ve kolay yoldan para kazanan kişiler oluyor. Çocuklar da çatışmaya, çeteleşmeye özenince hayatlarında bunu oluşturmaya başlıyor. Dizilerde sadece çeteleşme değil, yasaklı madde kullanımını normalleştiren durumlar da var. Çocuklar bir zaman sonra ‘O zaman bu havalı bir şey, yanlış bir durum yok.’ demeye başlıyor. Bu yüzden şimdi akran zorbalığını hem bireysel hem çeteleşme olarak görüyoruz. Dizilerin bu açıdan mutlaka denetlenmesi gerekir” dedi.

Kötüler havalı gösteriliyor

acartürk, “Ben dizilerin kesinlikle Türkiye’de akran zorbalığına yol açtığını düşünüyorum. Hep böyle kaba saba, mafyatik işlere bulaşmış insanlar çok havalıdır, çok güçlüdür gibi bir algı var. Önceden dizilerimize baktığımız zaman, bundan 10 yıl önce bile, aile babası tipler örnek alınırdı. Aile kültürü desteklenmeli, iyilik rol model olmalı.” diye konuştu.

Ailelere çağrı

Acartürk ailelere de çağrıda bulunarak şunları kaydetti: “Çocuklarımıza kötülüğün havalı olmadığını açıklamamız gerekiyor. Anne babalar sizlere önerim, çocuğunuzla iletişim kurun. ‘Günün nasıl geçti?’ sorusunu sorun. Arkadaşlarıyla ilişkisine dair sorular sorun. Böylece çocuklar bilsinler ki, güvenebilecekleri, dertlerini anlatabilecekleri bir aileleri var arkalarında.”