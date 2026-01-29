"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

İslâm karşıtı sosyal medyacı durduruldu

29 Ocak 2026, Perşembe 10:16
Avustralya hükümeti, sosyal medyada ve kamuya açık etkinliklerde İslâm karşıtı kampanya yürüten Sammy Yahood adlı Yahudî içerik üreticisinin vizesini, ülkeye gelmeden önce iptal etti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre hükümet, büyük şehirlerde İslâm karşıtı konuşmalar yapmak üzere ülkeye seyahat planlayan Yahood’a karşı önlem aldı. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, nefret söylemi yayanların ülkede yeri olmadığını vurgulayarak, “Avustralya’ya gelmek isteyen biri doğru vizeyle ve doğru amaçla gelmelidir. Nefret yaymak geçerli bir sebep değildir” dedi. Yahood’un daha önce İslâm’ı “cani” ve “iğrenç bir ideoloji” olarak nitelendirdiği biliniyor. 

