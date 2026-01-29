"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2026 PERŞEMBE

Köprüler özelleşecek, geçiş ücretleri katlanacak

29 Ocak 2026, Perşembe 17:54
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını belirterek, bunun kamu zararına ve geçiş ücretlerinde yüzde 100 zamma yol açacağını ifade etti.

Yavuzyılmaz, “Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş olan bu köprüleri özelleştirmek vatandaşa ihanettir! Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin!” ifadelerini kullandı. 

ANKARA - MEHMET KARA

