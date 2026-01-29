Köprüler özelleşecek, geçiş ücretleri katlanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını belirterek, bunun kamu zararına ve geçiş ücretlerinde yüzde 100 zamma yol açacağını ifade etti.

Yavuzyılmaz, “Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş olan bu köprüleri özelleştirmek vatandaşa ihanettir! Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin!” ifadelerini kullandı. ANKARA - MEHMET KARA

