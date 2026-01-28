AKP millet iradesine yabancılaştı

AKP Eski Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, AKP’nin uzun süreli iktidarının demokratik meşruiyet meselesine dönüştüğünü belirterek, millet iradesine dayalı siyasî işleyişin zedelendiğini ifade etti.

Ocaktan, “Demokratik toplumlarda siyasî partilerin en önemli meşruiyet kaynağı, millet iradesidir. Doğal olarak iktidarların ayağını yere sağlam basmasını sağlayan da yine millet iradesidir” dedi. AKP’nin 24 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan Ocaktan, bu sürenin hem iktidar hem de ülke açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.

Uzun iktidar demokrasi krizinin göstergesi

Uzun süreli iktidarların istikrar açısından avantaj gibi görülebileceğini, ancak demokratik işleyiş bakımından tercih edilen bir durum olmadığını kaydeden Ocaktan, “Zira normal demokrasilerde bu kadar uzun süreli ve de kesintisiz bir siyasal tercih olamaz. Ayrıca böyle bir durumun, toplumsal değişim dinamikleri açısından izahı da mümkün değildir. Eğer bir siyasî parti çeyrek yüzyıldır iktidarda kalıyorsa, orada demokrasinin işleyişi açısından bir sıkıntı var demektir. İşte şu anda Türkiye’de yaşanan da tam böyle bir şey… Maalesef AK Parti iktidarı sadece demokrasinin çarklarını arızalandırmakla kalmadı, 2017 referandumu ile rejimi değiştirerek anayasal anlamda otokrasiye giden tehlikeli bir kapı araladı” ifadelerini kullandı.