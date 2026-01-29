Hafızların icazet sevinci

İstanbul Sultanbeyli İlçe Müftülüğü İmam-ı Şafii Kur’ân Kursu’nda hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 24 öğrenci için “İcazet Merasimi” düzenlendi. Sultanbeyli Merkez Camii’nde Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan programda Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Metin Akbaş, hafızları, velilerini ve hocalarını tebrik etti.

Yapılan konuşmalar ve Reisülkurra Mustafa Demirkan’ın yaptığı duanın ardından, hafızlara icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Haber Merkezi

