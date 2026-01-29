Gram altın 8 bin lira oldu!

Küresel piyasalardaki hareketlilik, ekonomik belirsizlikler ve Fed’in faiz kararının ardından değerli metallerde sert yükselişler meydana geldi.

ABD dolarındaki değer kaybının da etkisiyle altın ve gümüş fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Fed’in açıkladığı faiz kararı sonrası ons altın 5 bin 600 dolara yaklaşarak rekor kırarken, gram altın Kapalıçarşı’da 8 bin liraya çıktı. Çeyrek altın fiyatı ise 13 bin 155 liraya ulaştı. Haber Merkezi

