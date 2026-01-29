Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk etabını 20. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı.

"Devler Ligi"nde ilk 7 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayarak 10 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 8. haftada İngiltere temsilcisi Manchester City'ye misafir oldu.

Etihad Stadı'nda yapılan müsabakanın başında kontrolü eline alan ev sahibi ekip, Erling Haaland'ın 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Etkili futboluna devam eden "Maviler" Rayan Cherki'nin 29. dakikada golüyle devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda Galatasaray hücumda daha etkili ve üretken bir performans sergilerken tabelayı değiştiremedi. Ev sahibi takım da gol bulamayınca sarı-kırmızılı takım sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamladı.

Manchester City ise puanını 16'ya çıkartarak lig etabını 8. tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

İlkay ve Sane, eski takımlarına karşı sahada

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı mücadele etti.

Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Müsabaka öncesinde statta kadrolar sayılırken ev sahibi takım taraftarları, iki futbolcuyu coşkuyla alkışladı.

İlkay'a kaptanlık jesti

Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City karşısında kaptanlık pazubendini taktı.

Manchester City formasını terlettiği 8 sezonda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, mücadeleye kaptan olarak çıktı.

İlkay, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı göstermişti.

Singo, 67 gün sonra kadroda

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, yaklaşık 2 ay sonra kadroya girdi.

Son olarak 22 Kasım 2025'teki Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen Singo, tendon sakatlığı nedeniyle 67 gün sahalardan uzak kaldı. Singo, uzun bir süreden sonra ilk kez Manchester City mücadelesiyle kadroya döndü.

Taraftarı yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarı, Manchester City deplasmanında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurarak takımlarına destek oldu.

Türkiye, Avrupa'nın farklı ülkeleri ve İngiltere'nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı futbolsever, Etihad Stadı'nda kendileri için ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Gün boyunca şehirde renkli bir atmosfer oluşturan Türk taraftarlardan bazıları ev sahibi tribüne bilet alarak Galatasaray'ı destekledi.

İlk yarı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasındaki karşalışmanın 3. dakikasında Ait-Nouri'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa müsait durumdaki Haaland'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

11. dakikada Manchester City golü buldu. Doku'nun derinlemesine pasıyla savunmanın arkasına sarkarak ceza alanına giren Erling Haaland, topu kaleci Uğurcan'ın üzerinden filelerle buluşturdu: 1-0.

24. dakikada ceza yayının hemen önünden O'Reilly'nin kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı.

29. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Doku'nun pasıyla buluşan müsait durumdaki Cherki, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Manchester City, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

55. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında yükselen Osimhen'in kafayla vurduğu top kaleci Donnarumma'da kaldı.

62. dakikada Haaland'ın pasıyla ceza alanında hareketlenen Marmoush'un vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Sallai'nin indirdiği pasta ceza alanı içinde Osimhen topu kaleye gönderdi. Kaleci Donnarumma'nın çeldiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

65. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cherki'nin pasını Galatasaray savunması uzaklaştırmayınca topla buluşan Ait-Nouri'nin vuruşundan kaleci Uğurcan, ayaklarıyla golü önledi.

90+1. dakikada sol taraftan gelişen Manchester City atağında ceza alanına giren Reijnder'in vuruşunda, kaleci Uğurcan yatarak topu kontrol etti.

Kalan bölümde skoru koruyan Manchester City, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna çıkarken, Galatasaray ise play-off turunda yoluna devam edecek.

Muhtemel rakipler Juventus ve Atletico Madrid

Galatasaray, play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid'den biriyle karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nin formatı gereği lig etabını 13. tamamlayan İtalya temsilcisi Juventus ile 14. olan İspanya'nın Atletico Madrid takımı, 19. Belçika ekibi Club Brugge ile 20. Galatasaray'dan biriyle karşılaşacak.

Takımlar arasındaki eşleşme, 30 Ocak Cuma günü çekilecek kurayla belirlenecek.

Okan Buruk'tan 3 değişiklik birden

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 67. dakikasında aynı anda 3 değişiklik yaparak oyuna müdahale etti.

Tecrübeli teknik adam, İlkay Gündoğan'ın yerine Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz'ın yerine ise Yunus Akgün'ü sahaya sürdü.

Bu değişikliklerin ardından maça sol bek başlayan Ismail Jakobs sol forvet, orta sahada başlayan Mario Lemina ise stopere geçti.

Osimhen, Donnarumma'yı geçemedi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ikinci yarıda yaptığı etkili vuruşlarda kaleci Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi.

Mücadelenin 55. dakikasında Osimhen'in kafayla vurduğu top iyi yer tutan İtalyan file bekçisinde kaldı. 26 yaşındaki santrfor, 64. dakikada ceza sahası içinde sert bir şut çıkardı. Donnarumma, bu kez sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Yıldız kaleci, bir gol atması durumunda sarı-kırmızılı kulübün Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı futbolcusu olacak Osimhen'in rekoru kırmasını engelledi.

Uğurcan, farkın açılmasını önledi

Sarı-kırmızılı ekibin milli kalecisi Uğurcan Çakır, ikinci yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla farkın açılmasına mani oldu.

Tecrübeli kaleci, mücadelede takımı 2-0 gerideyken 62. dakikada Omar Marmoush, 65. dakikasında Rayan Ait-Nouri'nin şutlarında kalesini gole kapattı. Uğurcan, uzatma bölümünde ise karşı karşıya pozisyonda Tijjani Reijnders'e gol izni vermeyerek farkın artmasının önüne geçti.

Lemina, play-off ilk maçında yok

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Lemina, İspanyol hakem Alejandro Hernandez tarafından 19. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki üçüncü sarı kartını gören 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, play-off ilk maçında forma giyemeyecek.

İngiliz takımlarına 4 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı 4 maç aradan sonra mağlup oldu.

İngiliz temsilcilerine karşı son yenilgisini 9 Aralık 2014'te 4-1'lik skorla Arsenal karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sırasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United (3-2, 3-3), UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham (3-2) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool (1-0) karşısında yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, İngiliz rakiplerine karşı yenilmeme serisini 5 maça taşıyamadı. Bu mağlubiyet, teknik direktör Okan Buruk'un sarı-kırmızılı ekibin başında bir İngiliz ekibi karşısında yaşadığı ilk yenilgi oldu.

"Devler Ligi"nin yeni formatında tur atlayan ilk Türk takımı Galatasaray

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımla düzenlenen lig formatında tur atlayan ilk Türk takımı ünvanını aldı.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan sarı-kırmızılı ekip, 36 takımlı yeni formatta mücadele eden ilk Türk takımı oldu.

"Cimbom" 8 maç sonunda ilk 24 içinde yer alarak bu formatta tur atlayan ilk Türk takımı ünvanını da elde etti.

Manchester City, Türk takımlarına karşı ilk kez kazandı

"Maviler" UEFA turnuvalarında Türk takımlarıyla yaptığı 3. maçta ilk kez galip geldi.

Manchester City, UEFA organizasyonlarında daha önce sadece Fenerbahçe ile eşleşti. İngiltere temsilcisi, 1968-1969 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yapılan ilk maçta 0-0 berabere kalırken deplasmandaki mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Manchester temsilcisi, Galatasaray'la çıktığı ilk maçtan 2-0'lık skorla gülerek ayrıldı.

Guardiola, ilk kez rakip olduğu bir Türk takımına karşı kazandı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ilk kez eşleştiği bir Türk takımı karşısında galip geldi.

Barcelona'nın başına 2008'de geçen Guardiola, sırasıyla Bayern Münih ve Manchester City'de görev yaptı. Dünya futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olan İspanyol çalıştırıcı, ilk kez Galatasaray maçıyla bir Türk takımına rakip oldu.

Pep Guardiola, mücadeleden galibiyetle ayrılarak kariyerinde bir ilki yaşadı.

Doku sakatlandı

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Jeremy Doku, ilk yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekibin attığı 2 golde de son pası veren oyuncu olan Doku, 37. dakikada sakatlanarak yerini Phil Foden'a bıraktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Kim olursa olsun biraz daha cesaretli oynamamız lazım

Buruk, "Devler Ligi"nin 8. haftasında Etihad Stadı'nda İngiltere temsilcisi Manchester City'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ev sahibi ekibi galibiyeti ve lig etabını ilk 8 içinde bitirdiği için tebrik eden Buruk, müsabakayla ilgili, "İki devre arasındaki oyunumuzda büyük fark var. İlk yarı hem topu rakibe bıraktık hem de pozisyon verdik. İki tane gol yedik. İkinci yarı daha önde oynadık, baskılar yaptık, topa sahip olduk. İkinci yarı neredeyse yüzde 58-60'a yaklaşan topa sahip oranı, Manchester City deplasmanı için mutlu olduğumuz taraftı. Ancak daha çok pozisyon üretebilirsek... 2-0 sonrasında aldığımız riskler ve rakibimizin girdiği pozisyonlar oldu. Genel olarak baktığımızda güzel bir maç oldu. İki takımın da oynadığı, futbolun güzel olduğu, saha içerisinde futbolun dışında hiçbir şey düşünmediği güzel bir gece oldu." diye konuştu.

Play-off turunda İtalya'nın Juventus veya İspanya'nın Atletico Madrid takımlarından biriyle karşılaşacaklarını dile getiren Buruk, "Bu maça çıkmadan önce ligi nerede bitireceğimizi bilmiyorduk. Hangi rakibin geleceğini bilmiyorsunuz. Yeni format takımlar için şans işi. Juventus da Atletico Madrid de çok iyi takımlar. Atletico Madrid ile yakın zamanda oynadık. Onları biraz daha fazla tanıyoruz. Kim olursa olsun biraz daha cesaretli oynamamız lazım. Galatasaray her zaman cesur oynar. Bugün ikinci yarıdaki oyunu kendi sahamızdaki ilk maçta ortaya koymamız gerek. Kimle oynarsak oynayalım en iyisini yapacağız. Transfer döneminde takviyelerimiz olacak. Bunların da sonraki turda oynaması bizim için büyük bir şans olacak." ifadelerini kullandı.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmekten çok memnunuz

Turnuvada doğrudan son 16'ya yükselmelerinin mutluluk verici olduğunu belirten Guardiola, "Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmekten çok memnunuz. Şampiyonlar Ligi, 7-8 sene önce çok farklıydı. Şu anda farklı bir format var. Çok zor rakipler var. Eleme grubunda oynamadık. Mart ayında döndüğümüzde elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Galatasaray'ın da pozisyonlar ürettiğini aktaran 55 yaşındaki çalıştırıcı, "Kalecimiz çok iyiydi. Rakibimiz de şanslar buldu. Bu tip maçlar riskli oluyor." dedi.

Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı lig formatını değerlendirerek, "Çok daha fazla maç oynuyoruz ama bu formatı seviyorum. Her takımla bir kez oynuyorsunuz. Bir final maçına benziyor. Deplasmanda zorlu maçlar oluyor. İlk 24'e girmek için birçok takım şansını deniyor. Zor maçlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Defansta büyük problemleri olduğunu söyleyen Guardiola, "Defans oyuncularımızı çok arıyoruz. Bu maçta da bunu hissettik. Birçok şansı gole çevirmeliydik ama yapamadık. Premier Lig'de yapamadıklarımızı sanki Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha iyi yaptık." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, eski futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi yeniden gördükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı yeniden görmek çok güzeldi. Galatasaray'a saygı duyuyorduk. İyi başladık, şanslarımız oldu. Bernardo ve Nico çok iyi mücadele etti ama tam stoperlerin önünde onları koruyacak oyuncular değiller, defansif orta sahalar değiller." açıklamasını yaptı.

Benfica kalecisi Trubin'in attığı gol

Guardiola, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Portekiz temsilcisi Benfica'nın İspanyol takımı Real Madrid'i kaleci Anatoliy Trubin'in 90+7. dakikada attığı golle 4-2 yenerek ilk 24'e kalmasını değerlendirdi.

Benfica-Real Madrid maçının sonucunun kendilerinin sıralamasını belirlediğini aktaran Guardiola, "Benfica maçının son anlarını izledik. Kaleciye, 'Nereye gidiyorsun?' diye sorduk. Mourinho için iyi bir stratejiydi. Kaleci golü attı." değerlendirmesinde bulundu.