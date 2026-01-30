Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “O sizi çağırdığı gün hemen emrine uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.” İsrâ Suresi: 52 HADİS: Umre diğer bir umreye kadar yapılan günahlara keffarettir. Makbul bir haccın mükâfatı Cennetten başka bir şey değildir. Camiü’s-Sağir, No: 2767

