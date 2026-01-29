"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

29 OCAK 2026 PERŞEMBE

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Avrupa artık ABD'nin birincil ağırlık merkezi değildir

29 Ocak 2026, Perşembe
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa'nın, yeni gerçeklere uyum sağlamak zorunda olduğunu belirterek, "Avrupa, artık Washington’un birincil ağırlık merkezi değildir." dedi.

Kallas, Avrupa Savunma Ajansının yıllık konferansında konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tam kapsamlı saldırısının dördüncü yılına yaklaşırken siber saldırılar, kritik altyapıya yönelik sabotajlar, yabancı müdahaleler ve bilgi manipülasyonu, askeri yıldırma, toprak tehditleri ve siyasi müdahalelerle mücadele ettiklerini belirten Kallas, "Rusya’nın uzun vadede büyük bir güvenlik tehdidi olmaya devam edeceği artık acı bir şekilde netleşmiştir." dedi.

Kallas, Orta Doğu'nun ise Yemen, Suriye, Gazze ve İran'a ilişkin aralıksız krizlerle dolu bir yılı geride bıraktığını belirterek, "Bölgeye ilişkin tek kesinlik, tamamen öngörülemez kalacağıdır." diye konuştu.

Çin'de de uzun vadeli bir meydan okumanın devam ettiğine dikkati çeken Kallas, temel yönelimdeki en büyük değişimin ise Atlantik’in ötesinde yaşandığını dile getirdi.

"Avrupa artık ABD'nin birincil ağırlık merkezi değildir"

Kallas, transatlantik ilişkileri de temellerinden sarsan bir yeniden değerlendirme sürecinin söz konusu olduğuna işaret ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Açık konuşmak gerekirse, güçlü transatlantik bağlar istiyoruz. ABD, Avrupa’nın ortağı ve müttefiki olmaya devam edecektir ancak Avrupa, yeni gerçeklere uyum sağlamak zorundadır. Avrupa, artık Washington’un birincil ağırlık merkezi değildir."

Kallas, bu değişimin bir süredir devam ettiğini, geçici değil yapısal olduğunu vurguladı.

Bu durumun Avrupa’nın sorumluluk üstlenmesini zorunlu kıldığını belirterek, "Tarih boyunca hiçbir büyük güç, kendi varlığını başkalarına devrederek ayakta kalamamıştır." uyarısını yaptı.

Kallas, söz konusu gelişmelerin son 80 yılda inşa edilen uluslararası normlar, kurallar ve kurumlar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kaydederek, "Zorlayıcı güç politikalarına, nüfuz alanlarına ve güçlü olanın haklı olduğu bir dünyaya topyekun dönüş riski son derece gerçektir. En son burada konuştuğumuzdan bu yana, virüs yayılmaya başlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Bir ülkenin vetosunun diğerlerinin politikasını belirlemesi kabul edilemez"

Bu nedenle Avrupa'nın savunma alanında adımlarının aciliyet gerektirdiğine dikkati çeken Kallas, "Ordularımızı güçlü bir konuma getirmeliyiz. Basitçe ifade etmek gerekirse, bu gece mücadeleyi kazanabilecek durumda olmalı ve yarına hazır bulunmalıyız." dedi.

Kallas, Avrupa'nın yavaş olabildiğini, oybirliğinin her zaman hızla ve etkili şekilde hareket etmeyi engellediğini belirterek, üye ülkeler arasındaki politika farklılıklarının esasen doğal olduğunu söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi, "Ancak oybirliği bazen pazarlık aracı olarak da kullanılmaktadır. Bir ülkenin vetosunun diğerlerinin politikasını belirlemesi kabul edilemez." diye konuştu.

NATO-AB işbirliği hakkında da konuşan Kallas, güvenlik ve savunma girişimlerinin NATO’yu tamamlayıcı nitelikte olmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kallas, NATO ile birlikte çabaların eş güdüm içinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Avrupa kıtasında daha fazla yük paylaşımı ve askeri güç yoluyla, ayrı ve güçlü bir Avrupa ayağının nasıl katma değer sağladığını ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

AA

