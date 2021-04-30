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30 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Türkiye’nin menfaatleri AB’ye üyelikten geçiyor

30 Nisan 2021, Cuma
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “Siyaseten, coğrafî, tarihî, ekonomik, ticarî, kültürel olarak, spor ve sanatta Avrupalı bir ülkenin, AB’ye üye olmama lüksü yok” dedi.

TBMM AB Uyum Komisyonu, AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar başkanlığında toplandı. Gülpınar, AB’nin, Türkiye’nin 14 Nisan 1987’deki üyelik başvurusuna ancak 12 yıl sonra, 11 Aralık 1999’da Helsinki Zirvesi’nde olumlu cevap verip Türkiye’yi aday ülke ilân ettiğini, üyelik müzakerelerine ise 6 yıl sonra, 3 Ekim 2005’te başlandığını anımsattı.    

“Açılmayan fasıllarda çalışmalar sürüyor”      

Komisyonda Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı sunum yaptı.  

AB Başkanlığı olarak AB üyelik sürecinde kararlı bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini anlatan Kaymakcı, dört eksende çalışma yürüttüklerini ve bunlardan birinin reform süreci olduğunu ifade etti.      

Kaymakcı, Türkiye’nin siyasî alanda, ekonomide, sosyal hayatta, AB ile uyumlu olunabilmesi için reformları hızlı şekilde ilerletmek istediklerini anlattı. İkinci çalışma alanlarının, katılım müzakereleri olduğunu dile getiren Kaymakcı, katılım müzakereleri AB tarafından durma noktasına getirilmişse de Türkiye’nin açılmayan fasıllarda çalışmalarını ve uyum çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.      

AB Başkanlığının bir başka temel çalışma alanının iletişim olduğuna dikkati çeken Kaymakcı, “Biz kararlılıkla ‘AB üyeliğinin Türkiye’ye ve keza diğer Avrupa ülkelerine yararı neler olur, halklar arasında ilişkiler nasıl arttırılabilir, parlamenter boyutu daha fazla nasıl ilerletilebilir, sivil toplum temasları nasıl arttırılabilir’ bu konuda da çalışıyoruz.” diye konuştu.      

Kaymakcı, AB ile ilişkilerde temel hedefin katılım ve katılım sürecinde fasılları açıp, kapatarak süreci tamamlamak olduğuna işaret ederek, Türkiye’nin şu ana kadar 16 faslı açıp 1 faslı kapattığını kaydetti.      

“Niye ısrar ediyoruz?”

“Biz niye üyelikte ısrar ediyoruz? Başka türlü ilişki kurulabilir mi?” şeklinde sorular olabileceğini belirten Kaymakcı, bu tür soruların, bazı AB ülkelerindeki siyasetçilerce de dile getirildiğini ya da akademik çalışma yapan bazı kesimlerce, “ayrıcalıklı ortaklık, özel ilişki, stratejik ortaklık” gibi çeşitli kavramlar önerildiğini kaydetti. 

Kaymakcı, sözlerine şöyle devam etti: “Siyaseten, coğrafî, tarihî, ekonomik, ticarî, kültürel olarak, spor ve sanatta Avrupalı bir ülkenin, AB’ye üye olmama lüksü yok. Şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor: Bugün Avrupa kıtasının çok büyük ölçüde karar alıcısı noktasına geldi AB. Dolayısıyla biz Meksika ya da Orta Doğu’da bir ülke olsaydık, ‘AB bizi çok etkilemez’ diyebilirdik, ama bizim öyle bir lüksümüz yok. Onun için Türkiye eğer egemenliğini ve çıkarlarını en iyi şekilde, en üst düzeyde korumak istiyorsa bunun yolu, yöntemi AB’ye tam üyelikten geçiyor. Bu gerçeği görmemiz gerekir. Türkiye’nin karar alma mekanizmasında olduğu bir sistem lazım Türkiye’ye.”      

Türkiye gibi bir Avrupa ülkesinin, bu sistemin dışında olma lüksü bulunmadığını dile getiren Kaymakcı, bu nedenle tam üyelik hedefi doğrultusunda, kararlı şekilde çalışmaları sürdürmek gerektiğini anlattı.      

Önerilen ortaklık veya özel ilişkinin, AB ile Türkiye arasında zaten bulunduğuna dikkati çeken Kaymakcı, AB ile Gümrük Birliği bağı olan, AB’nin ortak savunma, güvenlik politikalarına Türkiye kadar destek veren, AB programlarına Türkiye kadar katılan bir ülke olmadığını söyledi.

AA

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