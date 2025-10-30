Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası; İsrail'in bir parçası değil

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Fransa'nın başkenti Paris'te dün başlayan "8. Paris Barış Forumu" devam ediyor.

Olmert: İsrailliler, Batı Şeria'da her gün Filistinlileri öldürüyor Olmert, forum kapsamında dün düzenlenen "Ateşkesten Kalıcı Barışa: İki Devletli Çözüme Doğru" başlıklı oturuma katıldı. Gazze'yi kontrol edecek yeni hükümetin Filistinli olması gerektiğini söyleyen Olmert, "Gazze, Filistin'in bir parçası. İsrail'in bir parçası değil." ifadelerini kullandı. Olmert, Filistin halkı için "siyasi bir ufuk" olması gerektiğini vurgulayarak "Bunun için çabalamalıyız ve buna ulaşmayı istemeliyiz." dedi. AA

