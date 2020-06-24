"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

UCM üyesi 67 ülkeden ABD'ye tepki

24 Haziran 2020, Çarşamba 20:32
Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi 67 ülke, ABD'nin UCM yetkililerine yönelik yaptırımlar içeren kararnamesine karşı ortak açıklama yayınladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi 67 ülkenin ortak açıklamasında, ABD'nin 11 Haziran 2020 tarihli yaptırım kararnamesine karşı mahkemeye destek mesajı verildi.

UCM'ye Taraf Ülkeler Birliği Başkanı O-Gon Kwon'ın 11 Haziran 2020 tarihli basın açıklamasının desteklendiği belirtilen açıklamada, "UCM'nin Roma Statüsüne taraf ülkeler olarak, bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumu olan mahkemeye sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Roma Statüsündeki ilke ve değerleri destekleme ve savunmaya yönelik bağlılık tekrar edilerek, "Mahkeme, yetkilileri ve onunla iş birliği yapanlara karşı herhangi bir önlem veya tehdit karşısında mahkemenin bütünlüğünü korumaya yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya imza atan ülkeler arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Avustralya, Kanada, Güney Afrika ve Tunus da bulunuyor.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada da ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname ile getirilen UCM yetkililerine yönelik ekonomik yaptırımlar ve vize kısıtlamalarının mahkemenin bağımsız yapısına ve uluslararası ceza adaletine "emsali görülmemiş" saldırılar teşkil ettiği vurgulanmıştı.

UCM'ye Taraf Ülkeler Birliği Başkanı O-Gon Kwon da bir basın açıklaması yayınlayarak, UCM'ye taraf tüm ülkeleri, mahkemenin değerlerini korumaya ve mahkemenin birliğine yönelik saldırılara karşı koymaya çağırmıştı.

Kararname

Trump, ABD'de ordusunun Afganistan'daki ''olası savaş suçlarını'' soruşturan UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, UCM yetkilileri ve ailelerine getirilen vize kısıtlamasının süresinin uzatılmasının da önünün açıldığı belirtilmişti.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Kasım 2017'de "ABD askerleri ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) Afganistan'da savaş suçu işlemiş olabilecekleri" iddiasıyla soruşturma talebinde bulunmuştu.

Bensouda, soruşturma talebi reddedilince kararı UCM Temyiz Dairesine taşımış, UCM Temyiz Mahkemesi soruşturma açma talebini onaylamıştı.

Bunun üzerine ABD, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden UCM personeline vize vermeyeceği tehdidinde bulunmuş ve Başsavcı Bensouda'nın ABD'ye giriş vizesini iptal etmişti.

ABD'nin, UCM'ye taraf olmasa da iddia edilen savaş suçlarını Afganistan'da işlediği için sorgulanabileceği belirtiliyor.

AA

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Guterres'ten İsrail'e: Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeç

    Filistin'in bir karışının dahi ilhakını kabul etmeyiz

    UCM üyesi 67 ülkeden ABD'ye tepki

    Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar: 'İkinci dalgayı yaşamıyoruz'

    Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

    ABD'de ölü sayısı 123 bin 500'e yükseldi

    Şehit Recep Durak dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Maske takmayan 7 bini aşkın kişiye ceza

    Avrupa'dan İsrail'e karşı 'kararlı' duruş çağrısı

    Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Valiliklere gönderilen 'düğün' genelgesinde neler var?

    Dürümlü katliamı davasında karar

    Salgının yeniden hareketlendiği Çin ve Güney Kore'den son veriler

    Bursa'daki arama çalışmaları devam ediyor

    Meksika 7,5'le sallandı: 5 kişi öldü, 140 artçı sarsıntı gözlemlendi!

    Dünya genelinde 5 milyonu aşkın kişi iyileşti

    İran istikametinden taciz ateşi: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

    Esenyurt'ta çalışmalar tamamlandı

    Cemaatle sabah namazı sevinci

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kurban demişken...
    Dr. Cenap Özkara

    Abdülhamid’in zayıf istibdâdını tartışmak neye yarar?
    Süleyman KÖSMENE

    Küfür mü devam eder, zulüm mü?
    Cevher İLHAN

    Ve “yargıya direktif süreci”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mânevî sadâka zamanı
    Ali FERŞADOĞLU

    En büyük problem adalet ve hürriyet yoksunluğudur
    Risale-i Nur'dan

    Hukukta ‘hukukullah’ı düstur-u amel yapınız
    Ahmet BATTAL

    Üniversiteyi boğan çevre

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.