Erdoğan liderlere silah hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına isimlerine özel işlenmiş revolver ve mermi hediye etti.

Dış basında yer alan haberlere göre her bir silahın üzerine liderlerin isimleri işlendi. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de hazırlandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisine hediye edilen revolveri henüz ülkesine götürmedi. İngiliz yetkililer, ateşli bir silahın İngiltere’ye ithal edilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle revolverin Türkiye’de bırakıldığını açıkladı. Silahın etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere’ye gönderilmesi bekleniyor. Haber Merkezi

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