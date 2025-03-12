Ukrayna-Rusya ateşkesinde önemli gelişme

ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin "30 günlük geçici ve acil ateşkes" önerisini kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları, Cidde'deki görüşmelerin ardından ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Aynı açıklamada ABD'nin, istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da vurgulandı.

Zelenskiy, ABD'nin teklif ettiği "30 günlük acil ateşkesi" olumlu bulduklarını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisini olumlu bulduklarını belirterek, "ABD'nin Rusya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Yani biz razıyız, eğer Ruslar razı olursa, bu sessizlik (ateşkes) o anda devreye girecek." dedi.

​​​​​​​Zelenskiy paylaştığı görüntülü mesajda, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.

Söz konusu toplantıyı olumlu olarak nitelendiren Zelenskiy, görüşmede birçok önemli ayrıntının ele alındığını aktardı.

Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşında 30 günlük bir ateşkes önerdiğini hatırlatarak, "Ukrayna bu öneriyi kabul ediyor, biz bunu olumlu buluyoruz. Böyle bir adım atmaya hazırız ve ABD'nin Rusya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Yani biz razıyız, eğer Ruslar razı olursa, bu sessizlik (ateşkes) o anda devreye girecek." diye konuştu.

Ateşkesin sağlanması durumunda söz konusu 30 gün içerisinde ABD ve diğer müttefikler ile görüşeceklerini kaydeden Zelenskiy, Ukrayna için güvenlik garantileri ve sürdürülebilir barış hakkında çalışacaklarını belirtti.

Zelenskiy mesajında, "Ukrayna barışa hazır. Rusya'nın da savaşı durdurma ya da savaşa devam etme yönündeki isteğini göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD heyeti, Ukrayna tarafıyla görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında." dedi.

Rubio, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından, basın mensuplarına konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Bu savaşın askeri bir çözümü yok." yorumunu yapan Rubio, savaşı sona erdirmenin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barış hedefine ulaşmanın yolunun müzakerelerden geçtiğini kaydetti.

Rubio, bunun Trump'ın "görmek istediği" senaryo olduğunu belirterek, "Ancak müzakere etmeden önce birbirinize ateş etmeyi bırakmalısınız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın bu duruma istekli olduğunu aktaran Rubio, konuya ilişkin gelecek adımın bunu Ruslara iletmek olduğunu söyledi.

Rubio, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında." ifadesini kullandı.

Trump'ın bir numaralı hedefinin bu savaşı "sonsuza dek sona erdirmek" olduğunu belirten Rubio, Ukrayna'ya ateşkes ve "çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek" için bir teklifte bulunduklarını ve Ukrayna'nın bunu kabul ettiğini kaydetti.

Rubio, Rusların ABD'nin sunacağı teklife hayır cevabı verme ihtimaline ilişkin "Eğer hayır derlerse, o zaman maalesef burada barışın önündeki engelin ne olduğunu öğrenmiş olacağız." dedi.

Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede evet cevabını vermesini umduğunu belirten Rubio, bu konudaki ilerlemelerin "sonsuza kadar bitmeyen diyalog görüşmeleri" yerine "gerçek müzakerelere" geçilebilmesini sağlayacağını aktardı.

Rubio, müzakerenin bir parçası olarak çözülmesi gereken pek çok mesele olacağına değinerek, "Bunlar arasında en önemlisi insani kaygılar, çocuklar, savaş esirleri ve ne yazık ki bu çatışmalarla birlikte gelen her şey." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ise Ukrayna heyetinin Trump'ın "barış vizyonunu" paylaştıklarını ifade ederek, "Çatışmaları ve can kaybını sona erdirme, Ukrayna cephesinde yaşanan trajik insan ve ulusal hazine kıyımını sona erdirme konusundaki kararlılığını paylaşıyorlar." dedi.

Ukrayna'nın konuya ilişkin somut adımlar attığını belirten Waltz, heyetle görüşmelerinde ateşkes önerisi, savaşın kalıcı olarak nasıl sona ereceğinin yolları ve uzun vadeli güvenlik ve refah için neler yapılması gerektiğinin değerlendirildiğini aktardı.

Waltz, gelecek günlerde Rus mevkidaşı ile görüşeceğini belirtti.

Gelişmelere göre tavır alacaklarını ima eden Waltz, "Bence bu olumlu adımın sonucunda Başkan(Trump), Ukrayna'ya yönelik yardım ve güvenlik yardımlarımızdaki duraksamayı kaldırmaya karar verdi ve bu karar derhal yürürlüğe girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşulan konuların "savaşın bitip bitmeyeceğinden, savaşın nasıl biteceğine" evrildiğine işaret eden Waltz, bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Cidde'de ABD heyeti ile görüşmesini değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD'nin ülkesine yardımların sürmesine karar verdiğini belirterek, "ABD, Ukrayna'ya istihbarat paylaşımındaki duraksamayı derhal kaldırıyor ve güvenlik yardımını yeniden başlatıyor." ifadesini kullandı.

Yermak, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD heyeti ile düzenledikleri görüşme hakkında bilgi verdi.

Söz konusu toplantıda, Ukrayna'da sürdürülebilir barışın yeniden sağlanması yönünde önemli adımlar atıldığını aktaran Yermak, desteklerinden dolayı ABD tarafına teşekkür etti.

Yermak, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatı ve Rusya Federasyonu'nun da kabul etmesi ve eş zamanlı başlatılması halinde, 30 günlük geçici ateşkesin derhal uygulanması yönündeki önerisini kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi."

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini de aktaran Yermak, "ABD, Ukrayna'ya istihbarat paylaşımındaki duraksamayı derhal kaldırıyor ve güvenlik yardımını yeniden başlatıyor." açıklamasını yaptı.

Yermak, ateşkes sağlanması durumunda esirlerin takasının yapılması ve Ukrayna'dan zorla kaçırılan çocukların ülkelerine geri getirilmesi gibi konuları da toplantıda ele aldıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak, her iki ülkenin devlet başkanları, Ukrayna ekonomisini güçlendirmek ve Ukrayna'nın uzun vadeli refah ve güvenliğini sağlamak amacıyla Ukrayna'nın kritik mineral kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kapsamlı bir anlaşmanın en kısa sürede imzalanması konusunda mutabakata vardı."

AB, Ukrayna-ABD arasında Cidde'de yapılan görüşmelerin sonucundan memnun

Avrupa Birliği (AB), ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından varılan kararları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Von der Leyen, "Ateşkes anlaşması önerisi ile ABD'nin istihbarat paylaşımı ve askeri yardımları yeniden başlatması dahil, ABD-Ukrayna görüşmelerine ilişkin Cidde'den bugün gelen haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Bunların Ukrayna’da "kapsamlı, adil ve kalıcı barışın sağlanması için olumlu gelişme olduğunu" belirten von der Leyen, "Top artık Rusya'nın sahasında. AB, ortaklarıyla birlikte yaklaşan barış müzakerelerinde üzerine düşen tüm rolü oynamaya hazırdır." mesajını paylaştı.

İngiltere, Ukrayna-ABD arasında Cidde'de yapılan görüşmelerin sonucundan memnun

İngiltere, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından varılan kararları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Keir Starmer, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz Başbakan Starmer, Cidde'de varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi bu kayda değer gelişme dolayısıyla kutladığını vurguladı.

Starmer, "Bu, Ukrayna'da barış için önemli bir an ve şimdi hepimizin mümkün olan en kısa sürede kalıcı ve güvenli barışa ulaşmak için çabalarımızı iki katına çıkarmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hem ABD'li hem de Ukraynalı heyetlerin değerlendirmesine katılan Starmer, artık topun Rusya'nın sahasında olduğunu ve Rusya'nın da ateşkesi kabul etmesi ve çatışmalara son vermesi gerektiğini vurguladı.

Starmer, "(15 Mart) Cumartesi günü liderleri bir araya getirerek bundan sonra atılacak adımları görüşeceğim. Bu savaşın adil ve kalıcı şekilde sona erdirilmesine ve Ukrayna'nın özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı olmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.