"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Ukrayna'ya bir aylık ateşkes önerisinde bulundu

03 Mart 2025, Pazartesi 13:37
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ukrayna'da hava ve deniz ile enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir aylık ateşkes önerisinde bulunduklarını bildirdi.

Ukrayna’da 3 yılı aşkın zamandan beri devam eden savaşı sonlandırmak için diplomasi trafiği sürerken dün Londra’nın ev sahipliğinde düzenlenen liderler zirvesine katılan Macron, Ukrayna konulu zirveye ilişkin Fransız gazetesi Le Figaro'ya açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa kıtasının, Ukrayna'da sağlanacak barışta söz sahibi olmasını ve müzakerelerde Washington-Moskova hattının gerisinde kalmamasını istediğini belirtti.

Ukrayna'da Amerika ile Rusya arasında imzalanacak ateşkes anlaşmasının Rusya tarafından korunabileceğine inanmadığını dile getiren Macron, Rusya’nın olası ateşkeste eylemlerini izleyebilmek amacıyla İngiltere Başbakanı Starmer ile birlikte Ukrayna’da hava ve deniz saldırıları ile enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir aylık ateşkes önerisinde bulunduklarını kaydetti.

Macron, Ukrayna’ya asker gönderilmesine ilişkin, bunun erişilebilir ateşkes sağlandıktan ve haftalar sürecek müzakerelerinin ardından barış anlaşması imzalandığında gerçekleşebileceğini ifade etti.

"Barış istiyoruz. (Güvenlik) Garantisiz bir barışı ne pahasına olursa olsun istemiyoruz." görüşünü paylaşan Macron, Avrupa’nın savunma yatırımlarını artırması gerektiğini vurguladı ve GSYH’lerinin yüzde 3-3,5'unu savunmaya ayırma hedeflerini yineledi.

Dün İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın inşası gibi konuları ele almak üzere liderler zirvesi düzenlenmişti.

Zirveye katılan ülkeler, Ukrayna'ya askeri yardımları sürdürme, Rusya’ya karşı ekonomik baskıyı artırma, barış müzakerelerinde Ukrayna'nın masada olması ve savunmasının güçlendirilmesi hususunda anlaşmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinlilerin mücadelesini anlatan 'Başka Toprak Yok' (No Other Land), 'En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı

    Rusya: Bunu daha önce hayal etmek zordu

    İsrail, Gazze'deki ateşkesi 900 kez ihlal etti

    İmamoğlu'yla ilgili "sahte diploma" soruşturması hakkında İstanbul Üniversitesinden açıklama

    "Yapay zekanın en çok etkileyeceği 4-5 meslek ya da sektör bulunuyor"

    Gazze'ye insani yardımların girişi için "İsrail'e baskı yapın" çağrısı

    Ankara'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 16 yaralı

    Ukrayna'ya bir aylık ateşkes önerisinde bulundu

    Arap Parlamentosu'ndan "İsrail'e baskı" çağrısı

    Nereye gideceğiz?

    Gazze'de bir grup gönüllü genç hurma ve su dağıttı

    Avrupa basını: Tek kazanan Putin

    Filistin Devleti kalıcı barışın tek garantisi

    Mutfakta yangın var

    Fas’ta kuraklık krizi

    TÜİK, ilk kez hakim karşısına çıkacak

    Enkaz arasında iftar

    'Silah bırakma çağrısı, çok gecikmiş bir çağrı'

    'Bizi buraya mahkum edenler utansın'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Silâhsız müzakere durumu
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya Neşriyat’tan yeni projeler
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda herkesin nefsi anlar ki, hür değil, abddir
    Cenk ÇALIK

    Artık vazgeçtiniz değil mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    İhtiyaç sahipleri bulunmalı
    Genel

    TÜİK, ilk kez hakim karşısına çıkacak
    Şükrü BULUT

    Ramazan ve Demokrasi…
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Her zaman dostunu iyi seç

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.