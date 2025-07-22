LGS'de şaibe haberine soruşturma

15 Haziran’da yapılan LGS devam ederken bir Whatsapp grubunda sınav sorularının paylaşıldığı iddiasını haber yapan gazeteci Can Uğur’a soruşturma açıldı.

Cumhuriyet gazetesinde 25 Haziran tarihinde yayımlanan bir haberde sınavın ilk oturumunun ardından sözel test soruları sınav bitmeden WhatsApp gruplarında paylaşıldığı öne sürüldü. Haberde sayısal test sorularının da sınavın ikinci oturumu sürerken sızdırıldığı yönünde iddialar yer aldı. Gazeteci Can Uğur, şunları kaydetti: “LGS’deki skandalları ortaya çıkardığım haberlerimin ardından hakkımda soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kısa süre içerisinde gidip ifade vereceğim. 1 milyona yakın çocuğumuzun haklarını savunduğum için en ufak bir pişmanlık duymuyorum.” Haber Merkezi

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