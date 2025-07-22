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22 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Sıcak günlerin serinliği Uludağ pikniği

22 Temmuz 2025, Salı 09:49
Bursa Yeni Asya Derneği’nin geleneksel hale gelen pikniği, bu yıl da Uludağ’ın eteklerinde yüzlerce kişinin iştirakıyla gerçekleşti.

Bursa Yeni Asya Derneği tarafından yıllardır düzenlenen geleneksel Uludağ Aile Pikniği, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Uludağ’ın eteklerinde bulunan Tuzaklı Piknik alanında yüzlerce gazetemiz okuyucusu bir araya geldi. Dersler okundu, çaylar içildi.

Kardeşlik duygularıyla muhabbet ve sevinç içinde sohbetler edildi. Uhuvvet ve kaynaşmaya vesile olan piknikte dersler okundu, dualar yapıldı. Leziz ikramlarla, ruh ve kalplerle beraber mideler de doydu.

İZZET ATİK SORULARI CEVAPLANDIRDI

Ramazan Oruç moderatörlüğünde icra edilen program, açılış konuşmasının ardından Yönetim Kurulu üyesi Dr. Orhan Kaşlıoğlu ve gazetemiz yazarı Rif’at Okyay tarafından okunan derslerle devam etti.

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik de gündemde olan “çözüm süreci,” vb. gibi konularda değerlendirmeler yaptı. “Kardeşane yaşamayı kim istemez?” dedi. Daha sonra Yeni Asya TV ve yayın politikamızla ilgili sorulan soruları cevaplandırdı.

Cemaatle kılınan öğle namazından sonra misafirlere yemek ikramı yapıldı.  600 -700 kişilik olarak hazırlanan menü hem hanımlar tarafına, hem de erkeklere sükunetle dağıtıldı. 

Avusturya’dan Anadolu’ya katılım

Piknik programından bir gün önce UMH sosyal Komisyonuna katılan Almanya ve Avusturya’dan gelen misafirler olduğu gibi, Bursa merkez il ve ilçelerinden, ayrıca Eskişehir, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerden de yoğun bir katılım oldu.

Anadolu’nun değişik bölgelerinden gelen kardeşlerle beraber, piknik yeri âdeta kardeşlik şölenine döndü. 

Yazarlarımız kitaplarını imzaladı

Pikniğe icabet eden gazetemiz yazarları da okuyucularıyla sohbet edip kitaplarını imzaladılar. Program, iyi temennilerle sona erdi. Emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyoruz.

BURSA - HASAN ÖZGÜNDÜZ

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