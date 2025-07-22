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22 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Balkanlar da orman yangınlarıyla mücadele ediyor

22 Temmuz 2025, Salı 15:27
Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ'da hava sıcaklığının bu hafta 42 dereceye kadar ulaşması beklenirken, bölge ülkelerinde çok sayıda orman yangını meydana geldi.

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olduğu Balkanlar'da yüksek sıcaklıklar günlük hayatı olumsuz etkilerken, birçok ülke orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi (CUK) son 24 saatte açık alanda çıkan 38 yangından 6'sının halen aktif olduğunu, 5'inin kontrol altına alındığını, 27'sinin söndürüldüğünü bildirdi.

Kuzey Makedonya Hidrometeoroloji İdaresi ise ülke genelindeki sıcaklıkların 35 ile 42 derece aralığında olacağını duyurdu.

Cumartesi gününe kadar "çok sıcak hava" duyurusunda bulunulurken, sıcaklıkların ülke genelinde temmuz ortalamasının üzerinde seyredeceği, hava sıcaklığının pazar günü düşeceği belirtildi.

Arnavutluk'ta son 24 saatte 21 orman yangını

Arnavutluk’ta da son 24 saatte 21 orman yangını meydana geldi.

Savunma Bakanlığı, 9 noktada orman yangınının aktif olduğunu, 24 saatte toplam 32 hektardan fazla alanın kül olduğunu kaydetti.

Arnavutluk makamları, yangın söndürme çalışmalarında İtalya ve Yunanistan'dan da uçakların görev aldığını ifade etti.

Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsü de yangın riskine ilişkin bugün ve yarın ülkede "yüksek" risk beklendiğini duyurdu. Enstitü, bugün hava sıcaklığının 37 dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Kosova'da "kırmızı alarm" verildi

Kosova Hidrometeoroloji Enstitüsü (IHK), ülke genelinde hava sıcaklıklarının 38 derece veya daha fazla olacağını duyurarak, "kırmızı alarm" verildiğini belirtti.

IHK mesajında, hava koşullarının, son derece tehlikeli, orman ve diğer yangın türleri için elverişli olduğuna dikkati çekti.

Kosova Sağlık Bakanlığı da bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar yüksek sıcaklıklardan dolayı kamu ve özel kurumların çalışanlarını korumak için koruyucu önlemler almasını öneren tavsiyelerde bulundu.

Bakanlık, 11.00-16.00 saatlerinde açık alanlarda çalışmanın önlenmesini, iş yerinde uygun koşullar sağlanmıyorsa hamilelerin işten muaf tutulmasını ve kronik hastalığı olan kişilerin günde 4 saat olacak şekilde kısa mesaiyle çalışmasını önerdi.

Hırvatistan ve Sırbistan'da da orman yangınları meydana geldi

Bir diğer bölge ülkesi Hırvatistan'ın Djevrsaka bölgesinde çıkan orman yangınında 160 hektarlık alan yok oldu.

Ulusal medyada yer alan haberlerde 22 itfaiye aracı ve 60 kişinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Sırbistan'da ise farklı yerlerde orman yangınları çıktı.

Sırbistan'da bu hafta hava sıcaklığının ülke genelinde 32 ila 42 derece seyredeceği kaydedildi.

Bosna Hersek ve Karadağ'da yüksek sıcaklık etkili oluyor

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Enstitüsü, yüksek sıcaklıklar nedeniyle "turuncu alarm" verildiğini açıkladı.

Ülke genelinde hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, yaşlı ve çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Karadağ'da da hava sıcaklığının 35 ile 38 derece arasında seyrettiği aktarıldı.

AA

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