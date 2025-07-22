"Hava üstünlüğümüzü korumaya devam edeceğiz"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin stratejik yetenekler kazanmasını engellemeye ve zayıflatmaya devam edeceklerini ve ülkede hareket özgürlüklerini koruyacaklarını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Zamir, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk kez çoklu alan durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantıda, İsrail'in sınırlarından Orta Doğu'nun tamamına ilişkin "istihbarat, operasyon ve strateji" tablosu ele alınarak bunlara ilişkin analizler sunuldu.

Genelkurmay Başkanı Zamir, ordunun geniş çaplı ve kapsamlı bir saldırıya hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

"Hava üstünlüğümüzü korumaya ve istihbarat çalışmalarımızı ilerletmeye devam edeceğiz." diyen Zamir, Suriye'nin ve Lübnan'daki Hizbullah'ın stratejik yetenekler kazanmasını engellemeye ve zayıflatmaya devam edeceklerini ve ülkede hareket özgürlüklerini koruyacaklarını ileri sürdü.

"Gazze Şeridi'ndeki savaş, İsrail ordusunun şimdiye kadar yaşadığı en karmaşık savaşlardan biri." ifadesini kullanan Zamir, "Savaşta ağır bedeller ödüyoruz." dedi.

İran konusuna da değinen Zamir, "İran ve müttefikleri hala hedefimizde. İran'a karşı savaş henüz bitmedi." diye konuştu.

Zamir, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırılarının da sürdüğünü kaydetti.