Bangladeş'te askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu ölü sayısı 27'ye yükseldi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağının Dakka'nın Uttara bölgesinde düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 27'ye çıktı. Yetkililer ölen kişilerden 25'inin çocuk olduğunu belirtirken, yaralanan 78 kişinin ise tedavi gördüğünü aktardı. Uçak kazası Dakka'da, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait askeri eğitim uçağı, dün Uttara bölgesinde bir okul kampüsüne düşmüştü. Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, uçağın düzenli eğitim kapsamında havalandığı, kazanın "teknik arıza nedeniyle" meydana geldiği ve soruşturma sonunda detayların açıklanacağı aktarılmıştı. Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, hükümet, kaza nedeniyle 1 günlük yas ilan etmişti. AA

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