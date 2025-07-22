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22 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'deki yangınlara müdahale devam ediyor

22 Temmuz 2025, Salı 12:21
Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan devam etti. Enerjisi azalan yangının kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.

"Alev savaşçıları", havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu arada dün, Mekece istikametinde geçici olarak trafiğe kapatılan Mekece-Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometrelerinin yeniden ulaşıma açıldığı duyuruldu.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmişti.

​​​​​​​Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı.

AFAD: Müdahale yoğun ve aralıksız şekilde sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına 871 personel, 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracı ile müdahale edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Yangına müdahale çalışmalarının havadan ve karadan, orman teşkilatı ekipleri başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili tüm kamu kurumlarının personeli, sivil toplum kuruluşlarının akredite ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangına 871 personel, 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracı ile müdahale edilmektedir. Çalışmaların koordinasyonuna destek sağlamak üzere AFAD Başkanlığımız tarafından, Bilecik'e AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Daire Başkanı Recep Şalcı, Sakarya'ya AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve Daire Başkanı Levent Uçarlı görevlendirilmiştir.

Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveri ile çalışan, alevlere karşı cesaret ve azimle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destek veren tüm kurumlarımızın ekiplerine başarı ve kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Eskişehir'de çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, X hesabından yaptığı açıklamada, Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi'nde saat 10.30'da orman yangını meydana geldiğini kaydetti.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"3 helikopter, 1 uçak, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 dozer, 1 grayder, 1 beko loder, 1 vinç, 2 TOMA, 1 ambulans ve 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, Kızılay ekiplerinden oluşan 119 personel ile tüm kurumlarımızın işbirliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle istirham ediyorum."

AA

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