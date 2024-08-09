Uluslararası topluma İsrail’i durdurma çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 57 üye ülkesi, Filistin ve İran’ın çağrısıyla “İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına yönelik uygulamaya devam ettiği suçlar ve İran’ın ulusal egemenliğine yönelik saldırganlığı” gündemiyle toplandı.

Toplantının ardından üye ülkeler, onayladıkları dört sayfalık bildiride uluslararası organizasyonlara İsrail’in agresyonunu durdurmaya yönelik yaptırımlar uygulama ve adımlar atma çağrısı yaptı. “İsrail’i, bu alçak saldırıdan tamamen sorumlu tutuyoruz” denilen bildiride, saldırı İran’ın egemenliğine “ciddi bir ihlal” olarak nitelendirildi. Toplantıda Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, yaptığı konuşmada, “İsrail’in utanmaz ve iğrenç suikastını kınıyoruz. Ayrıca İsrail’in İran’ın egemenliğini ihlal etmesini de kınıyoruz” dedi. Ankara - Anka

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