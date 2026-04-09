İslamofobik tezahürata soruşturma

FIFA Disiplin Komitesi, İspanya ile Mısır milli takımları arasında 31 Mart'ta oynanan dostluk maçında bir grup taraftarın İslamofobik tezahüratta bulunması nedeniyle soruşturma açtı.

FIFA'dan İspanyol basınına sözlü olarak yapılan ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından da doğrulanan açıklamada, İspanya-Mısır maçında yaşanan olaylarla ilgili RFEF hakkında disiplin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Barselona kentindeki RCDE Stadyumu'nda oynanan dostluk maçının ilk yarısında bir grup İspanyol taraftar "Zıplamayan Müslüman" diye tezahürat yapmış, Mısır Milli Marşı'nı ıslıklamış ve sosyalist İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik hakaret içerikli sloganlar atmıştı.

İspanyol basını, RFEF'nin FIFA Disiplin Komitesince başlatılan soruşturma kapsamında argümanlarını sunacağını, gerekli görülmesi halinde tanıkların çağırabileceğini ve soruşturmanın sonuçlanması için son tarih bulunmadığını yazdı.

RFEF, İslamofobik tezahüratların ardından maçın devre arasında anons yaptırarak, stadyumdaki İspanyol taraftarlara hakaret, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık niteliğindeki tezahüratlardan kaçınma çağrıları yapmış ve stadyumdaki dev ekrandan sporda şiddetin önlenmesi mevzuatı uyarınca bu tür eylemlerin yasak olduğunu hatırlatmıştı.

Maçın ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, RFEF ve başkanı Rafael Louzan, milli futbolcular Pedro Gonzalez Lopez ve Lamine Yamal ile teknik direktör Luis de la Fuente, söz konusu söylemleri kararlılıkla kınayarak, bu tip olayların bir daha yaşanmaması için hep birlikte önlem alınması çağrısında bulunmuştu.