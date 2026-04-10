"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Haber alma hakkı engelleniyor

10 Nisan 2026, Cuma 10:59
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “KİT’lerin devasa reklam harcamaları iktidarın propaganda aracı değildir. AKP’yi översen ilanı kaparsın; eleştirirsen yok olmaya mahkûmsun” anlayışınız yüzünden bugün gazeteler ve televizyonlar büyük ambargolar altında. Bu bir reklam politikası değildir; bu, özgür basını susturma ve tek sesli bir medya düzeni kurma çabasıdır” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda “basın özgürlüğü” hakkında konuşan Çakırözer, gazeteciliğin ağır kuşatma altında olduğunu, gazeteciler haberleri nedeniyle baskı, tehdit, gözaltı ve zindanla susturulduğunu belirterek,  2025 yılında gazeteciler tam 610 kez hâkim karşısına çıktı, 39 gazeteci tutuklandı. Kara tablo bu yıl da aynı” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara

