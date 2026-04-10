Trump’tan Netanyahu’ya: Sakin ol

10 Nisan 2026, Cuma 17:28
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, “Lübnan’a yönelik saldırıları azaltması gerektiğini” söylediğini belirtti. Amerikan NBC News kanalına telefonla kısa bir röportaj veren ABD Başkanı Trump, ABD-İran geçici ateşkes anlaşmasını ve İsrail’in Lübnan saldırılarını değerlendirdi.

Trump, çarşamba günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine atıfla, “Bibi ile konuştum ve o da bu konuyu biraz daha sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin davranmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Lübnan ile doğrudan müzakere başlatacaklarını açıklamasına rağmen saldırıların durmayacağını duyurdu. Müzakere talebinin Beyrut yönetiminden geldiğini iddia eden Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlama talimatını “Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve Lübnan ile tarihi, sürdürülebilir bir barış anlaşması” için verdiğini ileri sürdü. 

Dikkat çekici bir yorum

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin NATO’dan ayrılma yönündeki tehditleri sürerken, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi’nin eski direktörü Joe Kent’ten dikkat çekici bir yorum geldi. Kent, olası ayrılma kararının, NATO üyesi Türkiye’ye karşı İsrail’in yanında saf tutma amacıyla alınacağını ileri sürdü. Gönderide, “Ne yazık ki NATO’dan ayrılmak, özgürlüğümüzü kısıtlayan bağlardan kurtulmak için olmayacak. NATO’dan ayrılacağız ki Türkiye ile İsrail sonunda Suriye’de çatıştığında İsrail’in yanında yer alabilelim” ifadeleri yer aldı. 

