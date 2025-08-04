36 yardım tırının çoğu yağmalandı

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, İsrail’in girişine izin verdiği 36 yardım tırının büyük bölümünün, işgalin kasten sürdürdüğü güvenlik kaosu sebebiyle yağmalandığını belirtti.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin günlük asgarî yaşam ihtiyacının karşılanabilmesi için sağlık, hizmet ve gıda sektörlerine yönelik en az 600 yardım ve yakıt tırına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilerek, altyapının tamamen çökmesi sebebiyle bu sayının asgarî düzeyde belirlendiği aktarıldı. AA

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