Özel üniversiteler Oxford’dan pahalı

Nefes yazarı Recep Genel, Türkiye’deki özel üniversitelerin fiyatlarını eleştirdi.

Genel, yazısında şunları söyledi: “Özel üniversitelerin ücretleri dudak uçuklatıyor. Bahçeşehir Üniversitesi 1 milyon 770 bin TL, Yeditepe Üniversitesi 1 milyon 705 bin TL, Sabancı Üniversitesi 1 milyon 595 bin TL, Koç ve Üsküdar üniversiteleri ise 1 milyon 590 bin TL talep ediyor. Bir veli, 1.7 milyon TL’lik ücreti dokuz taksitle ödemek istese, ayda 188 bin TL taksit ödemek zorunda kalıyor. Üstelik bu fiyata ulaşım, kitap, yemek ve yurt masrafları dahil değil. Tüm bunlar eklendiğinde, ortaya daha da vahim bir tablo çıkıyor. Böyle bir ücretin altından kalkabilecek, Türkiye’de kaç aile var?”