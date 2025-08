Filistin için dünyaya seslendi: UYAN

İngiliz müzisyen Roger Waters, yaptığı beste ile Filistin’deki insanlık krizine karşı dünyaya seslendi. uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

İngiliz müzisyen Roger Waters, İsrail ve Nazi Almanyası tarafından öldürülen kadınları anarak yaptığı bestesinde, Filistin’deki insanlık krizine karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Müzisyen ve besteci Waters, sosyal medya hesabında, “Kız kardeşlerim, gözlerini açmama yardım edin (Oh my sisters help me to open their eyes)” adlı şarkısının videosunu paylaştı. Waters, şarkıda şu ifadelere yer verdi:

“Seni iyi hatırlıyorum, nerede durduğunu, nereye düştüğünü. Vahşice katledildin ama ruhun hâlâ yaşıyor. Rachel Corrie ve Shireen Abu Akleh, Marielle Franco, Sophie Scholl ve Anne Frank. Iman Al Hams, birçok ülkeden birçok kız kardeş. Ah, kız kardeşlerim gözlerini açmama yardım edin. Rezidans dairelerinden bakıldığında onlara karınca gibi görünüyor olmalıyız. Uyan... Hepimiz kadın ve erkeğiz. Yazıklar olsun kanayan yüreğime...”

KATLEDİLEN KADINLARA VEFA

Waters’in Filistin bayrağının önünde durduğu bir fotoğrafla başlayan videoda, 2003’te Gazze Şeridi’nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemeye çalışırken İsrail buldozerince ezilen ABD’li barış aktivisti Rachel Corrie, 2004’te İsrail tarafından Gazze’de öldürülen öğrenci Iman Al Hams, 11 Mayıs 2022’de Batı Şeria’da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile yer aldı. Waters, paylaşımında, Nazi Almanyası’na karşı çıktığı için idam edilen aktivist Sophie Scholl ile Holokost’ta Nazi toplama kampında öldürülen Yahudî günlük yazarı Anne Frank’in yanı sıra 2018’de Brezilya’da suikasta uğrayan aktivist ve insan hakları savunucusu Marielle Franco’ya da yer verdi. Roger Waters, daha önce de Filistin’e yönelik destek açıklamalarıyla gündeme gelmiş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştirmişti. Sanatçının son paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu.